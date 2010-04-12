Додано: Сер 09 січ, 2019 11:08

Что же касается валютных займов, то, по его мнению, ситуация может оказаться для правительства достаточно непростой. Ведь два крупнейших заемщика для государства – "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", в первой половине года сами будут испытывать потребность в валюте для выплаты своих долгов. На двоих этой весной банки должны заплатить кредиторам около 800 млн долларов, подсчитал Паращий.



"У банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" – вряд ли сейчас есть эти деньги. Они их будут "вынимать" из того же Минфина. Ведь сейчас у них большая часть долларовых ОВГЗ, которые Минфину придется гасить. Обычно Минфин гасит старые бумаги и размещает новые, но, скорее всего, ближайшие два месяца перекредитоваться Минфину в долларе будет намного сложнее. Нужно искать другие источники финансирования. Но внутри страны их, скорее всего, нет", – размышляет Паращий.