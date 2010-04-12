RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 116117118119120121>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 126
1. Від 15 до 20%
27%
34
2. Від 20 до 25%
5%
6
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
67
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:06

Re: Валютный рынок в контексте

Щось "Космонавт" 28.10/28.20 не стартує, робіть вже свою справу, тобто ракету запускайте Ви ж провідник валютних бариг Харкова.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2255
З нами з: 06.01.17
Подякував: 836 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:07

  vitaliian написав:
  Kabanchik написав:
Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.

тут по 29 не готовы брать, думаете в Украине у всех мешки свободных денег?


ну в конце 2008г. по 27 тоже никто не взял бы..... Но сейчас многие аж мечтают о таком уровне :lol:
всё дело в привычке - за 12 лет прошли от 1,8 до 28 и ничего - попривыкли
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 04.06.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:08

Re: Валютный рынок в контексте

Что же касается валютных займов, то, по его мнению, ситуация может оказаться для правительства достаточно непростой. Ведь два крупнейших заемщика для государства – "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", в первой половине года сами будут испытывать потребность в валюте для выплаты своих долгов. На двоих этой весной банки должны заплатить кредиторам около 800 млн долларов, подсчитал Паращий.

"У банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" – вряд ли сейчас есть эти деньги. Они их будут "вынимать" из того же Минфина. Ведь сейчас у них большая часть долларовых ОВГЗ, которые Минфину придется гасить. Обычно Минфин гасит старые бумаги и размещает новые, но, скорее всего, ближайшие два месяца перекредитоваться Минфину в долларе будет намного сложнее. Нужно искать другие источники финансирования. Но внутри страны их, скорее всего, нет", – размышляет Паращий.
swodnix
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 03.04.18
Подякував: 927 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:11

  Vitalych-new написав:
  vitaliian написав:
  Kabanchik написав:
Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.

тут по 29 не готовы брать, думаете в Украине у всех мешки свободных денег?


ну в конце 2008г. по 27 тоже никто не взял бы..... Но сейчас многие аж мечтают о таком уровне :lol:
всё дело в привычке - за 12 лет прошли от 1,8 до 28 и ничего - попривыкли

1,8 был в 1996-1998 году какие 12 лет. Вроде финансовый форум.

"У банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" – вряд ли сейчас есть эти деньги. Они их будут "вынимать" из того же Минфина.
или поднимут ставки по валютным депозитам до 5,5-6%. В госбанки народ охотнее несёт деньги чем в разные шаражмонтаж конторы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 січ, 2019 11:14, всього редагувалось 3 разів.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 238
З нами з: 06.04.16
Подякував: 80 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:12

  rasmus написав:Не исключается:
"Аналитики соглашаются, что определенный объем валюты в страну поступит от нерезидентов. Как и в прошлом году, они наверняка не упустят возможность продать доллары, когда гривна будет максимально дешевой, и купить гривневые ОВГЗ со ставкой 18-20% годовых. Но тот объем средств, которые иностранные инвесторы заводят в страну для покупки украинских бумаг, едва ли может удовлетворить потребность правительства в валюте."
Про яких нерезидентів йде річ, вибори на часі, ще й кризу пророкують. Вони навпаки тікають, виводячи капітал. Можливо так звані в лапках офшорники свої і увійдуть, під них і курс вгору тягнуть.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2255
З нами з: 06.01.17
Подякував: 836 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:14

  swodnix написав:Что же касается валютных займов, то, по его мнению, ситуация может оказаться для правительства достаточно непростой. Ведь два крупнейших заемщика для государства – "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", в первой половине года сами будут испытывать потребность в валюте для выплаты своих долгов. На двоих этой весной банки должны заплатить кредиторам около 800 млн долларов, подсчитал Паращий.

"У банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" – вряд ли сейчас есть эти деньги. Они их будут "вынимать" из того же Минфина. Ведь сейчас у них большая часть долларовых ОВГЗ, которые Минфину придется гасить. Обычно Минфин гасит старые бумаги и размещает новые, но, скорее всего, ближайшие два месяца перекредитоваться Минфину в долларе будет намного сложнее. Нужно искать другие источники финансирования. Но внутри страны их, скорее всего, нет", – размышляет Паращий.


% по долларовым ОВГЗ вероятно поднимать будут вынуждены.
Вчера привлекли около 1 млн. долларов до 19 июня под 6,70%.
rasmus
 
Повідомлень: 970
З нами з: 23.04.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:16

  rasmus написав:% по долларовым ОВГЗ вероятно поднимать будут вынуждены.
Вчера привлекли около 1 млн. долларов до 19 июня под 6,70%.

инвестор же не дурной, видит почём для Украины евробонды, почему он должен зарабатывать меньше? Только вкладчик Привата согласен давать валюту государству под 3% минус налоги.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 січ, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 238
З нами з: 06.04.16
Подякував: 80 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:18

  Перес де Куэльяр написав:
  rasmus написав:Не исключается:
"Аналитики соглашаются, что определенный объем валюты в страну поступит от нерезидентов. Как и в прошлом году, они наверняка не упустят возможность продать доллары, когда гривна будет максимально дешевой, и купить гривневые ОВГЗ со ставкой 18-20% годовых. Но тот объем средств, которые иностранные инвесторы заводят в страну для покупки украинских бумаг, едва ли может удовлетворить потребность правительства в валюте."
Про яких нерезидентів йде річ, вибори на часі, ще й кризу пророкують. Вони навпаки тікають, виводячи капітал. Можливо так звані в лапках офшорники свої і увійдуть, під них і курс вгору тягнуть.


"нерезиденти" - так нехай називаються ;-)

"під них і курс вгору тягнуть" - яка різниця під кого, головне - результат.
rasmus
 
Повідомлень: 970
З нами з: 23.04.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:19

Re: Валютный рынок в контексте

  yama написав:Зря ржете регулярно покупаю знакомым бабушкам и дедушкам баксики и обычно по $500+ и последний раз при курсе около 29 просили
Когда курс просел ниже 27.5, наблюдал картину в банке, пришла бабуля, купила последнюю баксовую мелочь и села сидит дальше. Сотрудники в непонятках, долго сидит, спрашивают, мол, что вам, она - баксики, так нет в кассе, бабуля - а может кто принесет, подошел начальник и начал объяснять, что вон на улице обменка с высшим курсом приема итд, видать убедил ...
А я тем временем закинул на депо и в январе сниму.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1171
З нами з: 24.10.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:21

  Proofy написав:
  yama написав:Зря ржете регулярно покупаю знакомым бабушкам и дедушкам баксики и обычно по $500+ и последний раз при курсе около 29 просили
Когда курс просел ниже 27.5, наблюдал картину в банке, пришла бабуля, купила последнюю баксовую мелочь и села сидит дальше. Сотрудники в непонятках, долго сидит, спрашивают, мол, что вам, она - баксики, так нет в кассе, бабуля - а может кто принесет, подошел начальник и начал объяснять, что вон на улице обменка с высшим курсом приема итд, видать убедил ...
А я тем временем закинул на депо и в январе сниму.


2020?
rasmus
 
Повідомлень: 970
З нами з: 23.04.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 116117118119120121>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Перес де Куэльяр, Волк і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1412, 1413, 1414
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14138 1626366
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 11:50
Vitl
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6523 1388960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 08:35
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 259071
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11706)
09.01.2019 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.