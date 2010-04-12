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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:06
Щось "Космонавт" 28.10/28.20 не стартує, робіть вже свою справу, тобто ракету запускайте Ви ж провідник валютних бариг Харкова.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:07
vitaliian написав: Kabanchik написав:
Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.
тут по 29 не готовы брать, думаете в Украине у всех мешки свободных денег?
ну в конце 2008г. по 27 тоже никто не взял бы..... Но сейчас многие аж мечтают о таком уровне
всё дело в привычке - за 12 лет прошли от 1,8 до 28 и ничего - попривыкли
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Vitalych-new
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:08
Что же касается валютных займов, то, по его мнению, ситуация может оказаться для правительства достаточно непростой. Ведь два крупнейших заемщика для государства – "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", в первой половине года сами будут испытывать потребность в валюте для выплаты своих долгов. На двоих этой весной банки должны заплатить кредиторам около 800 млн долларов, подсчитал Паращий.
"У банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" – вряд ли сейчас есть эти деньги. Они их будут "вынимать" из того же Минфина. Ведь сейчас у них большая часть долларовых ОВГЗ, которые Минфину придется гасить. Обычно Минфин гасит старые бумаги и размещает новые, но, скорее всего, ближайшие два месяца перекредитоваться Минфину в долларе будет намного сложнее. Нужно искать другие источники финансирования. Но внутри страны их, скорее всего, нет", – размышляет Паращий.
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swodnix
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:11
Vitalych-new написав: vitaliian написав: Kabanchik написав:
Скоро курс 50 нам буде здаватись солодкою казкою. На порозі криза в США, а значить криза у світі. Криза потрібна світовим олігрхам, щоб забрати собі найкращі шматки. Думаю, буде курс за 100 в 2019-2020.
тут по 29 не готовы брать, думаете в Украине у всех мешки свободных денег?
ну в конце 2008г. по 27 тоже никто не взял бы..... Но сейчас многие аж мечтают о таком уровне
всё дело в привычке - за 12 лет прошли от 1,8 до 28 и ничего - попривыкли
1,8 был в 1996-1998 году какие 12 лет. Вроде финансовый форум.
"У банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" – вряд ли сейчас есть эти деньги. Они их будут "вынимать" из того же Минфина.
или поднимут ставки по валютным депозитам до 5,5-6%. В госбанки народ охотнее несёт деньги чем в разные шаражмонтаж конторы.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 09 січ, 2019 11:14, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:12
rasmus написав:
Не исключается:
"Аналитики соглашаются, что определенный объем валюты в страну поступит от нерезидентов. Как и в прошлом году, они наверняка не упустят возможность продать доллары, когда гривна будет максимально дешевой, и купить гривневые ОВГЗ со ставкой 18-20% годовых. Но тот объем средств, которые иностранные инвесторы заводят в страну для покупки украинских бумаг, едва ли может удовлетворить потребность правительства в валюте."
Про яких нерезидентів йде річ, вибори на часі, ще й кризу пророкують. Вони навпаки тікають, виводячи капітал. Можливо так звані в лапках офшорники свої і увійдуть, під них і курс вгору тягнуть.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:14
swodnix написав:
Что же касается валютных займов, то, по его мнению, ситуация может оказаться для правительства достаточно непростой. Ведь два крупнейших заемщика для государства – "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", в первой половине года сами будут испытывать потребность в валюте для выплаты своих долгов. На двоих этой весной банки должны заплатить кредиторам около 800 млн долларов, подсчитал Паращий.
"У банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" – вряд ли сейчас есть эти деньги. Они их будут "вынимать" из того же Минфина. Ведь сейчас у них большая часть долларовых ОВГЗ, которые Минфину придется гасить. Обычно Минфин гасит старые бумаги и размещает новые, но, скорее всего, ближайшие два месяца перекредитоваться Минфину в долларе будет намного сложнее. Нужно искать другие источники финансирования. Но внутри страны их, скорее всего, нет", – размышляет Паращий.
% по долларовым ОВГЗ вероятно поднимать будут вынуждены.
Вчера привлекли около 1 млн. долларов до 19 июня под 6,70%.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:16
rasmus написав:
% по долларовым ОВГЗ вероятно поднимать будут вынуждены.
Вчера привлекли около 1 млн. долларов до 19 июня под 6,70%.
инвестор же не дурной, видит почём для Украины евробонды, почему он должен зарабатывать меньше? Только вкладчик Привата согласен давать валюту государству под 3% минус налоги.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 09 січ, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне в игноре
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:18
Перес де Куэльяр написав: rasmus написав:
Не исключается:
"Аналитики соглашаются, что определенный объем валюты в страну поступит от нерезидентов. Как и в прошлом году, они наверняка не упустят возможность продать доллары, когда гривна будет максимально дешевой, и купить гривневые ОВГЗ со ставкой 18-20% годовых. Но тот объем средств, которые иностранные инвесторы заводят в страну для покупки украинских бумаг, едва ли может удовлетворить потребность правительства в валюте."
Про яких нерезидентів йде річ, вибори на часі, ще й кризу пророкують. Вони навпаки тікають, виводячи капітал. Можливо так звані в лапках офшорники свої і увійдуть, під них і курс вгору тягнуть.
"нерезиденти" - так нехай називаються
"під них і курс вгору тягнуть" - яка різниця під кого, головне - результат.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:19
yama написав:
Зря ржете регулярно покупаю знакомым бабушкам и дедушкам баксики и обычно по $500+ и последний раз при курсе около 29 просили
Когда курс просел ниже 27.5, наблюдал картину в банке, пришла бабуля, купила последнюю баксовую мелочь и села сидит дальше. Сотрудники в непонятках, долго сидит, спрашивают, мол, что вам, она - баксики, так нет в кассе, бабуля - а может кто принесет, подошел начальник и начал объяснять, что вон на улице обменка с высшим курсом приема итд, видать убедил ...
А я тем временем закинул на депо и в январе сниму.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:21
Proofy написав: yama написав:
Зря ржете регулярно покупаю знакомым бабушкам и дедушкам баксики и обычно по $500+ и последний раз при курсе около 29 просили
Когда курс просел ниже 27.5, наблюдал картину в банке, пришла бабуля, купила последнюю баксовую мелочь и села сидит дальше. Сотрудники в непонятках, долго сидит, спрашивают, мол, что вам, она - баксики, так нет в кассе, бабуля - а может кто принесет, подошел начальник и начал объяснять, что вон на улице обменка с высшим курсом приема итд, видать убедил ...
А я тем временем закинул на депо и в январе сниму.
2020?
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rasmus
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