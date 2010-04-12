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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 117118119120121>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 126
1. Від 15 до 20%
27%
34
2. Від 20 до 25%
5%
6
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
67
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:25

Нацбанк вышел с продажами, межбанк вниз пошел.
В Киеве есть продажа по 28,13-28,14, с утра были 28,15.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:26

  vitaliian написав:
  Vitalych-new написав:ну в конце 2008г. по 27 тоже никто не взял бы..... Но сейчас многие аж мечтают о таком уровне :lol:
всё дело в привычке - за 12 лет прошли от 1,8 до 28 и ничего - попривыкли

1,8 был в 1996-1998 году какие 12 лет. Вроде финансовый форум.


сорри, неправильно в уме отнял 2018-1996
до обеда у меня всегда запара, не вовремя я решил почитать форум
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:28

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:Самое интересное завтра будет.
А что будет?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:31

  Искатель написав:Нацбанк вышел с продажами, межбанк вниз пошел.
В Киеве есть продажа по 28,13-28,14, с утра были 28,15.


28.15-28.17 все же продажи сейчас
гонят вверх потихоньку
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:32

  Captain Obvious написав:
  twin написав:Ну от і "подвійна" пропозиція)


Я бы даже сказал «потрийна» :mrgreen:


народ, да сейчас не тот период, чтобы экспортёрам выручка заходила как обычно
Последняя неделя декабря и 01-10 января обычно дохлый период в плане отгрузок и оплат из-за рубежа - много праздников по миру. Раньше мы в начале месяца многим в Украину предоплату делали, а сейчас некому - заводы встали. Теперь импорт идёт, импортёры ПОСТОЯННО выкупают низы на МБ, чтоб захеджировать себестоимость импорта
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:32

  rasmus написав:
  Proofy написав:
  yama написав:Зря ржете регулярно покупаю знакомым бабушкам и дедушкам баксики и обычно по $500+ и последний раз при курсе около 29 просили
Когда курс просел ниже 27.5, наблюдал картину в банке, пришла бабуля, купила последнюю баксовую мелочь и села сидит дальше. Сотрудники в непонятках, долго сидит, спрашивают, мол, что вам, она - баксики, так нет в кассе, бабуля - а может кто принесет, подошел начальник и начал объяснять, что вон на улице обменка с высшим курсом приема итд, видать убедил ...
А я тем временем закинул на депо и в январе сниму.


2020?

2019 сейчас год :D С Новым Годом!
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:33

  Искатель написав:Нацбанк вышел с продажами, межбанк вниз пошел.
В Киеве есть продажа по 28,13-28,14, с утра были 28,15.
Поки що Київ тримає 28.12-13/28.15-17.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:33

Re: Валютный рынок в контексте

Я набрался терпения, и жду четверга. По движу межбанка завтра пойму, стоит ли сдавать,
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:35

  Proofy написав:
  rasmus написав:
  Proofy написав:Когда курс просел ниже 27.5, наблюдал картину в банке, пришла бабуля, купила последнюю баксовую мелочь и села сидит дальше. Сотрудники в непонятках, долго сидит, спрашивают, мол, что вам, она - баксики, так нет в кассе, бабуля - а может кто принесет, подошел начальник и начал объяснять, что вон на улице обменка с высшим курсом приема итд, видать убедил ...
А я тем временем закинул на депо и в январе сниму.


2020?

2019 сейчас год :D С Новым Годом!


"А я тем временем закинул на депо и в январе сниму." - я про это!
?
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:41

Re: Валютный рынок в контексте

2809/2816 работаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
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