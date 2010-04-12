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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:25
Нацбанк вышел с продажами, межбанк вниз пошел.
В Киеве есть продажа по 28,13-28,14, с утра были 28,15.
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Искатель
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:26
vitaliian написав: Vitalych-new написав:
ну в конце 2008г. по 27 тоже никто не взял бы..... Но сейчас многие аж мечтают о таком уровне
всё дело в привычке - за 12 лет прошли от 1,8 до 28 и ничего - попривыкли
1,8 был в 1996-1998 году какие 12 лет. Вроде финансовый форум.
сорри, неправильно в уме отнял 2018-1996
до обеда у меня всегда запара, не вовремя я решил почитать форум
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Vitalych-new
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:28
Искатель написав:
Самое интересное завтра будет.
А что будет?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Proofy
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:31
Искатель написав:
Нацбанк вышел с продажами, межбанк вниз пошел.
В Киеве есть продажа по 28,13-28,14, с утра были 28,15.
28.15-28.17 все же продажи сейчас
гонят вверх потихоньку
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rasmus
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:32
Captain Obvious написав: twin написав:
Ну от і "подвійна" пропозиція)
Я бы даже сказал «потрийна»
народ, да сейчас не тот период, чтобы экспортёрам выручка заходила как обычно
Последняя неделя декабря и 01-10 января обычно дохлый период в плане отгрузок и оплат из-за рубежа - много праздников по миру. Раньше мы в начале месяца многим в Украину предоплату делали, а сейчас некому - заводы встали. Теперь импорт идёт, импортёры ПОСТОЯННО выкупают низы на МБ, чтоб захеджировать себестоимость импорта
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Vitalych-new
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:32
rasmus написав: Proofy написав: yama написав:
Зря ржете регулярно покупаю знакомым бабушкам и дедушкам баксики и обычно по $500+ и последний раз при курсе около 29 просили
Когда курс просел ниже 27.5, наблюдал картину в банке, пришла бабуля, купила последнюю баксовую мелочь и села сидит дальше. Сотрудники в непонятках, долго сидит, спрашивают, мол, что вам, она - баксики, так нет в кассе, бабуля - а может кто принесет, подошел начальник и начал объяснять, что вон на улице обменка с высшим курсом приема итд, видать убедил ...
А я тем временем закинул на депо и в январе сниму.
2020?
2019 сейчас год
С Новым Годом!
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Proofy
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:33
Искатель написав:
Нацбанк вышел с продажами, межбанк вниз пошел.
В Киеве есть продажа по 28,13-28,14, с утра были 28,15.
Поки що Київ тримає 28.12-13/28.15-17.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:33
Я набрался терпения, и жду четверга. По движу межбанка завтра пойму, стоит ли сдавать,
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:35
Proofy написав: rasmus написав: Proofy написав:
Когда курс просел ниже 27.5, наблюдал картину в банке, пришла бабуля, купила последнюю баксовую мелочь и села сидит дальше. Сотрудники в непонятках, долго сидит, спрашивают, мол, что вам, она - баксики, так нет в кассе, бабуля - а может кто принесет, подошел начальник и начал объяснять, что вон на улице обменка с высшим курсом приема итд, видать убедил ...
А я тем временем закинул на депо и в январе сниму.
2020?
2019 сейчас год
С Новым Годом!
"А я тем временем закинул на депо и в январе сниму." - я про это!
?
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rasmus
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:41
2809/2816 работаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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