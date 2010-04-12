|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:43
tea написав: Перес де Куэльяр написав: tea написав:
Думаю,що вниз.Завтра - подвійний обсяг від експортерів. Щоб завтра продовжився рух вгору,це потрібно потрійний попит від імпортерів,та ще й по курсам 28.ХХ.
Можливо, але якби так вже б сьогодні відкотили, чи Ви вважаєте гравці дурні? Завтра і попит може бути подвійний не тільки пропозиція.*Відправлено з Чату
Ну це ми з Вами обмінялись думками.
Як воно буде - вже завтра побачимо.
Чай виходьте, вже завтра.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2254
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 836 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:45
Куда ДС подевался
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20108
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1184 раз.
- Подякували: 1977 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:48
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Сер 09 січ, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2254
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 836 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:48
Одесса-мачеха больше 27.95 не берет.
Впрочем, у нас и на покупку курсы почти всегда самые низкие.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 1073
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:54
Captain Obvious
Хмельницкий 28 где то берет.
-
Oleg_Sa
-
-
- Повідомлень: 1954
- З нами з: 27.10.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:09
28.12 ( между банками )*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:11
"Девальвация носит искусственный характер. То, что происходит сейчас с курсом гривни, происходит в контексте запланированной девальвации. Она заложена в самом бюджете-2019, в котором предусмотрен курс 29,4 грн/долл. доллар. ... Девальвация гривни выгодна, чтобы наполнять государственный бюджет. ... Девальвация будет происходить, поскольку ее запланировали. А какая будет именно динамика, сказать сложно", – уверен Новак.
Василь-Рівне в игноре
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 238
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:22
28.15 (межик)*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:26
rasmus написав: Искатель написав:
Нацбанк вышел с продажами, межбанк вниз пошел.
В Киеве есть продажа по 28,13-28,14, с утра были 28,15.
28.15-28.17 все же продажи сейчас
гонят вверх потихоньку
Да, недолго вниз шли, опять вверх ползут. Нацбанк мало продал, не убедил...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 2104
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:26
hxbbgaf написав:
Куда ДС подевался
пару дней
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2182
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 276 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14138
|1626365
|
Сер 09 січ, 2019 11:50
Vitl
|
|6523
|1388950
|
|
|159
|259071
|
|