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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 118119120121>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 126
1. Від 15 до 20%
27%
34
2. Від 20 до 25%
5%
6
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
67
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:43

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Думаю,що вниз.Завтра - подвійний обсяг від експортерів. Щоб завтра продовжився рух вгору,це потрібно потрійний попит від імпортерів,та ще й по курсам 28.ХХ.

Можливо, але якби так вже б сьогодні відкотили, чи Ви вважаєте гравці дурні? Завтра і попит може бути подвійний не тільки пропозиція.

*Відправлено з Чату

Ну це ми з Вами обмінялись думками.
Як воно буде - вже завтра побачимо.
Чай виходьте, вже завтра. :D
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:45

Куда ДС подевался
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:48

:mrgreen:
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 09 січ, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:48

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса-мачеха больше 27.95 не берет. :evil:

Впрочем, у нас и на покупку курсы почти всегда самые низкие.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:54

Captain Obvious
Хмельницкий 28 где то берет.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:09

28.12 ( между банками )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:11

"Девальвация носит искусственный характер. То, что происходит сейчас с курсом гривни, происходит в контексте запланированной девальвации. Она заложена в самом бюджете-2019, в котором предусмотрен курс 29,4 грн/долл. доллар. ... Девальвация гривни выгодна, чтобы наполнять государственный бюджет. ... Девальвация будет происходить, поскольку ее запланировали. А какая будет именно динамика, сказать сложно", – уверен Новак.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:22

28.15 (межик)

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:26

  rasmus написав:
  Искатель написав:Нацбанк вышел с продажами, межбанк вниз пошел.
В Киеве есть продажа по 28,13-28,14, с утра были 28,15.


28.15-28.17 все же продажи сейчас
гонят вверх потихоньку


Да, недолго вниз шли, опять вверх ползут. Нацбанк мало продал, не убедил...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:26

  hxbbgaf написав:Куда ДС подевался

пару дней :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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