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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 119120121122123>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 129
1. Від 15 до 20%
27%
35
2. Від 20 до 25%
5%
6
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
69
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:36

уезжал

27.95-28.02/28.10-28.15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:38

  Волк написав:Я набрался терпения, и жду четверга. По движу межбанка завтра пойму, стоит ли сдавать,

Вот сразу видно старого волка :!: .В Советском Союзе рыбный день не имел никакой связи с православной традицией. Введение рыбного меню для населения было вызвано спадом производства мяса и борьбой с недостатком белков в рационе. Автором «рыбного дня», введённого 12 сентября 1932 года постановлением Наркомснаба СССР «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания», был А. И. Микоян.Иваныч еще любил фразу: рыба ищет где глубже,а Человек ищет где рыба©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:40

  odessit2007 написав:уезжал

27.95-28.02/28.10-28.15

было клёво 27.94-28.01/28.09-28.14
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:42

Re: Валютный рынок в контексте

Запорожье - на себя берут 28.05 в известной сети ломбардов, некоторые обменки в розницу ровно 28. Нашел, где можно сдать немного по 28.10.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:42

Re: Валютный рынок в контексте

  Captain Obvious написав:Одесса-мачеха
пишите,пожалуйста правильно! : Вольный Город
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:48

Тигипко опустил зелень 27.95-28.12
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:49

03.01 35647,7
04.01 47792,6
08.01 38793,1
09.01 34922,7


Это остатки на кор счетах


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2-4 января, млн.дол

Покупка - 10
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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:27

  zzzzzz написав:03.01 35647,7
04.01 47792,6
08.01 38793,1
09.01 34922,7


Это остатки на кор счетах


Результаты валютных интервенций НБУ
2-4 января, млн.дол

Покупка - 10
Продажа - 24

Тайная интервенция? Большие дяди тарятся перед свалом?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:28

мб 28,18/28,13
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:36

Re: Валютный рынок в контексте

Киев м. Левобережная все как один - 28,05/28,17
Danik
 
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