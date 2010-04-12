уезжал
27.95-28.02/28.10-28.15
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:36
уезжал
27.95-28.02/28.10-28.15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:38
Вот сразу видно старого волка .В Советском Союзе рыбный день не имел никакой связи с православной традицией. Введение рыбного меню для населения было вызвано спадом производства мяса и борьбой с недостатком белков в рационе. Автором «рыбного дня», введённого 12 сентября 1932 года постановлением Наркомснаба СССР «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания», был А. И. Микоян.Иваныч еще любил фразу: рыба ищет где глубже,а Человек ищет где рыба©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:40
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:42
Re: Валютный рынок в контексте
Запорожье - на себя берут 28.05 в известной сети ломбардов, некоторые обменки в розницу ровно 28. Нашел, где можно сдать немного по 28.10.
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:42
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:49
03.01 35647,7
04.01 47792,6
08.01 38793,1
09.01 34922,7
Это остатки на кор счетах
Результаты валютных интервенций НБУ
2-4 января, млн.дол
Покупка - 10
Продажа - 24
Живите своим умом!
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:27
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:36
Re: Валютный рынок в контексте
Киев м. Левобережная все как один - 28,05/28,17
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