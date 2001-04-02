Дорого хрустят

Из-за растущих государственных трат, оплачивающихся новыми ассигнациями, их количество пришло в дисбаланс с имеющимися в наличии монетами. Фактически бумажные и металлические деньги имели параллельный оборот, из-за этого росла денежная масса, а вместе с ней и инфляция. За 27 лет правления Екатерины II было выпущено ассигнаций на 150 миллионов рублей, но они постепенно обесценивались: в 1769 году за один бумажный рубль давали серебряный, к 1810-му его стоимость упала до 25 копеек серебром, а еще через 29 лет серебряный рубль был официально приравнен к 3,5 рубля ассигнациями.В середине XIX века власти пробовали вводить кредитные сертификаты, похожие на ассигнации, но обеспеченные государственными запасами золотых и серебряных монет. Однако к 1860-м годам начали обесцениваться и они, теперь уже из-за проигранной в итоге Крымской войны. Видя это, население начало скупать английские фунты, еще больше опуская курс национальной валюты. В 1897 году министр финансов Сергей Витте ввел золотой стандарт, а российская денежная система пополнилась новой единицей — золотым рублем, содержавшим 17,424 доли золота. К началу Первой мировой войны он был самой стабильной валютой Европы, во многом благодаря мировому лидерству России в экспорте зерна. Но неудачный ход войны и растущие расходы вынудили правительство вновь печатать деньги — и к 1917 году рубль обесценился в семь раз.