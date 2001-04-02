Наконец то появился оперативный анализ ликвидности, можно попробовать его поанализировать с точки зрения валютного рынка Сокращение корсчетов чуть менее, чем полностью вызваны вхождением банков в депосертификаты. При этом, если увлечение овернайтами можно списать на праздничный спад деловой активности, то позавчерашнее увеличение объема тендерных сертификатов почти на 14 млрд. можно расценивать как отсутствие ожидания банками массового исхода клиентов в валюту на этой неделе. Да и сами банки, похоже, валютную позицию наращивать не планируют. Наличный рынок может столкнуться с отсутствием платежеспособного спроса на валюту. После праздников почти 10 млрд. грн. перешли с налички в безналичную форму. Вчера было продано около 30 млн. в качестве валютных интервенций.
"Девальвация носит искусственный характер. То, что происходит сейчас с курсом гривни, происходит в контексте запланированной девальвации. Она заложена в самом бюджете-2019, в котором предусмотрен курс 29,4 грн/долл. доллар. ... Девальвация гривни выгодна, чтобы наполнять государственный бюджет. ... Девальвация будет происходить, поскольку ее запланировали. А какая будет именно динамика, сказать сложно", – уверен Новак.
Никто всерьез не ориентируется на курс, заложенный в бюджете. Он от фонаря. На самом деле всё проще. Очухались после праздников. Посмотрели на себя в зеркало. Вспомнили свое поведение. Стало стыдно, испугались своих жен. Скандалы. Угрызения совести. Возврат пьяных долгов. Ринулись восстанавливать свои пропитые заначки. Поклялись в новом году начать новую жизнь, быть правилными и всё в семью. Только это не надолго. Я их хорошо знаю. Поэтому могу с полной уверенностью вас успокоить. Это банальная пост-праздничная турбулентность.
Бумажные деньги в России ввели ради войны. Они едва не уничтожили ее экономику
Из-за растущих государственных трат, оплачивающихся новыми ассигнациями, их количество пришло в дисбаланс с имеющимися в наличии монетами. Фактически бумажные и металлические деньги имели параллельный оборот, из-за этого росла денежная масса, а вместе с ней и инфляция. За 27 лет правления Екатерины II было выпущено ассигнаций на 150 миллионов рублей, но они постепенно обесценивались: в 1769 году за один бумажный рубль давали серебряный, к 1810-му его стоимость упала до 25 копеек серебром, а еще через 29 лет серебряный рубль был официально приравнен к 3,5 рубля ассигнациями.
В середине XIX века власти пробовали вводить кредитные сертификаты, похожие на ассигнации, но обеспеченные государственными запасами золотых и серебряных монет. Однако к 1860-м годам начали обесцениваться и они, теперь уже из-за проигранной в итоге Крымской войны. Видя это, население начало скупать английские фунты, еще больше опуская курс национальной валюты. В 1897 году министр финансов Сергей Витте ввел золотой стандарт, а российская денежная система пополнилась новой единицей — золотым рублем, содержавшим 17,424 доли золота. К началу Первой мировой войны он был самой стабильной валютой Европы, во многом благодаря мировому лидерству России в экспорте зерна. Но неудачный ход войны и растущие расходы вынудили правительство вновь печатать деньги — и к 1917 году рубль обесценился в семь раз.
Сибарит Помогите разобраться, смотрю на валютные интеревенции НБУ
Результати валютних інтервенцій НБУ 02-04.01.2019 Детальніша інформація млн дол. США Купівля 10.00 Продаж 24.33
Теперь смотрим на Анализ ликвидности Строка 1.3 Інші монетарні операції 02.01 - 0 03.01 - 0 04.01 - ( +275)
Получается баланс по операциям не сходится. Сальдо интеревенций +14,33 млн.дол И прирост гривны +275 млн , а должен быть отток , обяъсните пожалуйста , почему гривна приросла если НБУ больше продал валюты за неделю ?