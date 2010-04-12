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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 14:09
vitaliian написав:
мб 28,18/28,13
vitaliian написав:
мб похоже нашёл равновесие, спрэд сузился до 3 коп 28,16/28,13
Чо-то с курсом покупки не то....
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kolyuchy
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Додано: Сер 09 січ, 2019 14:11
Сибарит Коллега, ну хоть Вы не пишИте "платежеспособный спрос".
Вы лучше меня знаете, что спрос, по определению, другим не бывает.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Сер 09 січ, 2019 14:12
zzzzzz написав:
Помогите разобраться, смотрю на валютные интеревенции НБУ
Сдвиньте дату на день назад - все сойдется.
Указаны остатки на утро 4.01 и операции за 3.01, которые привели к таким остаткам.
И так по всем датам. Остатки на сегодняшнее утро и вчерашние движения.
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Сибарит
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Додано: Сер 09 січ, 2019 14:15
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Помогите разобраться, смотрю на валютные интеревенции НБУ
Сдвиньте дату на день назад - все сойдется.
Указаны остатки на утро 4.01 и операции за 3.01, которые привели к таким остаткам.
И так по всем датам. Остатки на сегодняшнее утро и вчерашние движения.
А що воно Вам дає? Може якийсь висновок по руху на МБ буде з ваших підрахуїв.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 14:15
Captain Obvious написав:
Скорее всего присутствуем перед последним загоном за эту зиму
посмотрим-с
какие все нетерпеливые .......
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Додано: Сер 09 січ, 2019 14:17
vovan_prm
Этот штамп стал расхожим и всем понятен
Понимаю, что академически не правильно, но так проще
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Сибарит
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