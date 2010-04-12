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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 120121122123

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 129
1. Від 15 до 20%
27%
35
2. Від 20 до 25%
5%
6
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
53%
69
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:09

  vitaliian написав:мб 28,18/28,13

  vitaliian написав:мб похоже нашёл равновесие, спрэд сузился до 3 коп 28,16/28,13

Чо-то с курсом покупки не то....
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:11

Сибарит Коллега, ну хоть Вы не пишИте "платежеспособный спрос".
Вы лучше меня знаете, что спрос, по определению, другим не бывает.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:12

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Помогите разобраться, смотрю на валютные интеревенции НБУ

Сдвиньте дату на день назад - все сойдется.
Указаны остатки на утро 4.01 и операции за 3.01, которые привели к таким остаткам.
И так по всем датам. Остатки на сегодняшнее утро и вчерашние движения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:15

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Помогите разобраться, смотрю на валютные интеревенции НБУ

Сдвиньте дату на день назад - все сойдется.
Указаны остатки на утро 4.01 и операции за 3.01, которые привели к таким остаткам.
И так по всем датам. Остатки на сегодняшнее утро и вчерашние движения.
А що воно Вам дає? Може якийсь висновок по руху на МБ буде з ваших підрахуїв.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:15

  Captain Obvious написав:Скорее всего присутствуем перед последним загоном за эту зиму :)


посмотрим-с 8)
какие все нетерпеливые .......
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:17

vovan_prm
Этот штамп стал расхожим и всем понятен :)
Понимаю, что академически не правильно, но так проще :)
Сибарит
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