Давайте подумаємо логічно. Ви готові продати по 28.07. Є київські обмінки,готові купити по 28.15. Може вигідно здійснити маршрут з точки А в точку Б зі швидкістю 140 км/год.,доки ще там є курс купівлі 28.15.
edvardd попередні дні спостерігався деякий дефіцит гривні. бізнес, який із гривнею виручав у грудні, зараз ще на канікулах. підкидають крихти, але це не більше 10% від звичайних об'ємів. тому й сидимо "підсушені"
Спини прямо! - наші судді не вони. нашим планам океани замалі
«Основные долговые платежи Украины на 2019 года — это $1,8 млрд. МВФ. Равными частями в феврале, мае, августе и ноябре. Затем $550 млн. в марте и сентябре нужно будет заплатить процентов по еврооблигациям, плюс порядка $600 млн пойдет на погашение в сентябре. Также в мае должны погасить гарантированный США долг на $1 млрд. Еще по мелочи будет набегать больше миллиарда долларов. К тому же весной госбанки и Укрзализныця должны погасить около миллиарда международных облигаций», —рассказал UBR.ua руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. https://ubr.ua/finances/exchange-market ... G0JoM-xTt4
Я вас умоляю ... Это гроши для такого крупного государства как Украина. МВФ смело вычеркивайте прямо сейчас. МВФ свои конечно возьмет, но тутже даст почти в 2 раза больше. Плюс подгонят ВБ, ЕС и прочие доноры по разным программам и проектам. Плюс выборы. Плюс заробитчане. Плюс рост инвестиций. Поверьте, у нытиков и обсиральщиков в этом году не будет весомого повода поныть и обгадить настроение другим.
Давайте подумаємо логічно. Ви готові продати по 28.07. Є київські обмінки,готові купити по 28.15. Може вигідно здійснити маршрут з точки А в точку Б зі швидкістю 140 км/год.,доки ще там є курс купівлі 28.15.
У ТОП-100 ГОСКОМПАНИЙ РЕЗКО СНИЗИЛАСЬ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ --------------------- Среда, 9 Января 2019, 14:05 100 крупнейших госкомпаний по результатам шести месяцев 2018 года получили чистую прибыль в размере 21,5 млрд грн, что почти на 41,9% меньше чем за аналогичный период 2017 года - почти на 15,5 млрд грн Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли, информирует "ДС".
Основным фактором, повлиявшим на снижение показателя в Минфине назвали уменьшение чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины", которая составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля. ---------------------- Развернуто читаем здесь - http://www.dsnews.ua/economics/u-top-10 ... 2019140500