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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 125126127128129>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 130
1. Від 15 до 20%
27%
35
2. Від 20 до 25%
5%
6
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
70
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:22

  zorka написав:tea нема руху майже зовсім

В Запорожье аналогично, только цифры переставляют...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:24

  Кицьka написав:tea нема руху майже зовсім

Давайте подумаємо логічно.
Ви готові продати по 28.07.
Є київські обмінки,готові купити по 28.15.
Може вигідно здійснити маршрут з точки А в точку Б зі швидкістю
140 км/год.,доки ще там є курс купівлі 28.15.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:26

edvardd попередні дні спостерігався деякий дефіцит гривні.
бізнес, який із гривнею виручав у грудні, зараз ще на канікулах.
підкидають крихти, але це не більше 10% від звичайних об'ємів. тому й сидимо "підсушені" ;)
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:26

  rasmus написав:
  Искатель написав:Нацбанк вышел с продажами, межбанк вниз пошел.
В Киеве есть продажа по 28,13-28,14, с утра были 28,15.


28.15-28.17 все же продажи сейчас
гонят вверх потихоньку

Никто не куда не гонит, это все флуктуации, ценник ниже даже пиковых в сентябре .
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:26

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:ЗВР выросли до 20,8
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

НБУ рисует радостные диаграммы :mrgreen:
Ну ниче, пойдут погашения ))))


«Основные долговые платежи Украины на 2019 года — это $1,8 млрд. МВФ. Равными частями в феврале, мае, августе и ноябре. Затем $550 млн. в марте и сентябре нужно будет заплатить процентов по еврооблигациям, плюс порядка $600 млн пойдет на погашение в сентябре. Также в мае должны погасить гарантированный США долг на $1 млрд. Еще по мелочи будет набегать больше миллиарда долларов. К тому же весной госбанки и Укрзализныця должны погасить около миллиарда международных облигаций», —рассказал UBR.ua руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... G0JoM-xTt4


Я вас умоляю ... :roll:
Это гроши для такого крупного государства как Украина.
МВФ смело вычеркивайте прямо сейчас.
МВФ свои конечно возьмет, но тутже даст почти в 2 раза больше.
Плюс подгонят ВБ, ЕС и прочие доноры по разным программам и проектам.
Плюс выборы. Плюс заробитчане. Плюс рост инвестиций.
Поверьте, у нытиков и обсиральщиков в этом году не будет весомого повода поныть и обгадить настроение другим. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:27

tea це невірні мислення, бо об'єм по 28,15 у 10 разів менший за об'єм по 28,07 )))
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:27

  tea написав:
  Кицьka написав:tea нема руху майже зовсім

Давайте подумаємо логічно.
Ви готові продати по 28.07.
Є київські обмінки,готові купити по 28.15.
Може вигідно здійснити маршрут з точки А в точку Б зі швидкістю
140 км/год.,доки ще там є курс купівлі 28.15.
Так я про це і кажу, Киів вгору
15-16/20-25
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:33

  zorka написав:tea це невірні мислення, бо об'єм по 28,15 у 10 разів менший за об'єм по 28,07 )))

Не всем людям дано понять что арбитраж - явление нередкое.
И что такой арбитраж часто не стОит стертых кед.
Удивляет другое. Почему розница не подкрепляется на опте?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:35

Re: Валютный рынок в контексте

У ТОП-100 ГОСКОМПАНИЙ РЕЗКО СНИЗИЛАСЬ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
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Среда, 9 Января 2019, 14:05
100 крупнейших госкомпаний по результатам шести месяцев 2018 года получили чистую прибыль в размере 21,5 млрд грн, что почти на 41,9% меньше чем за аналогичный период 2017 года - почти на 15,5 млрд грн
Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли, информирует "ДС".

Основным фактором, повлиявшим на снижение показателя в Минфине назвали уменьшение чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины", которая составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля.
----------------------
Развернуто читаем здесь - http://www.dsnews.ua/economics/u-top-10 ... 2019140500
swodnix
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:35

Re: Валютный рынок в контексте

Хорошо бы завтра еще порасти. :roll:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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