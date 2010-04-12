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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 126127128129>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 130
1. Від 15 до 20%
27%
35
2. Від 20 до 25%
5%
6
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
70
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:36

  vovan_prm написав:
  zorka написав:tea це невірні мислення, бо об'єм по 28,15 у 10 разів менший за об'єм по 28,07 )))

Не всем людям дано понять что арбитраж - явление нередкое.
И что такой арбитраж часто не стОит стертых кед.
Удивляет другое. Почему розница не подкрепляется на опте?
Коли монополія обмінки, тоді можна працювати по не ринковим цифрам, але коли конкуренти приймають 15/ , а тут світять 00/07 Виникає питання, Ви працюєте?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:38

Re: Валютный рынок в контексте

2816/2825
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:39

Re: Валютный рынок в контексте

Киев в гору мы за ним
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:39

vovan_prm для чого?
в роздрібі спред ширший, набір хороший був у банківські вихідні
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:42

  Captain Obvious написав:Хорошо бы завтра еще порасти. :roll:
Хороше бажання, валютчикИ зара трохи прозрІвають, що можна гойднути, це ж нагода, у разі якщо МБ завтра вгору, то мабуть скористаються загоном і буде Вам підрости.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:45

  tea написав:
  Кицьka написав:tea нема руху майже зовсім

Давайте подумаємо логічно.
Ви готові продати по 28.07.
Є київські обмінки,готові купити по 28.15.
Може вигідно здійснити маршрут з точки А в точку Б зі швидкістю
140 км/год.,доки ще там є курс купівлі 28.15.


Чай, так быстро ездить, чтоб заработать на тыще баксов вшивые 80 грн.?!
Да я за 80 грн. с дивана не встану. Сам меньше сотки официанту на чай не даю. А тем более по такому морозу. Нищие и бомжи за 50 грн. машину протереть отказываются, а ты хочешь, чтоб добропорядочные граждане из-за этой мелочи по городу со скоростью 140 км/год. ездили, бензин палили, свое драгоценное время тратили ...
:roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:45

  zorka написав:vovan_prm для чого?
в роздрібі спред ширший, набір хороший був у банківські вихідні

Согласен. Если нет дисбаланса...
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:46

  Перес де Куэльяр написав:
  vovan_prm написав:
  zorka написав:tea це невірні мислення, бо об'єм по 28,15 у 10 разів менший за об'єм по 28,07 )))

Не всем людям дано понять что арбитраж - явление нередкое.
И что такой арбитраж часто не стОит стертых кед.
Удивляет другое. Почему розница не подкрепляется на опте?
Коли монополія обмінки, тоді можна працювати по не ринковим цифрам, але коли конкуренти приймають 15/ , а тут світять 00/07 Виникає питання, Ви працюєте?

а кто-то до сих пор продаёт по 28,10 http://www.coopinvest.com.ua/uk/about/currates
межбанка 28,14/28,17
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 січ, 2019 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне в игноре
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:48

  Captain Obvious написав:Хорошо бы завтра еще порасти. :roll:


Если бы ты сегодня пошел и поработал где-нибудь, то заработал бы раз в 10 больше, чем на этих копеешных ростах. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Да я за 80 грн. с дивана не встану. Сам меньше сотки официанту на чай не даю. А тем более по такому морозу.
спили мушку ефрейтор-понтовик,затопи,что барса отправляешь на задание :lol:
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