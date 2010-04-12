Коли монополія обмінки, тоді можна працювати по не ринковим цифрам, але коли конкуренти приймають 15/ , а тут світять 00/07 Виникає питання, Ви працюєте?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:36
Коли монополія обмінки, тоді можна працювати по не ринковим цифрам, але коли конкуренти приймають 15/ , а тут світять 00/07 Виникає питання, Ви працюєте?
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:38
Re: Валютный рынок в контексте
2816/2825
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:39
Re: Валютный рынок в контексте
Киев в гору мы за ним
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:39
vovan_prm для чого?
в роздрібі спред ширший, набір хороший був у банківські вихідні
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:42
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:45
Чай, так быстро ездить, чтоб заработать на тыще баксов вшивые 80 грн.?!
Да я за 80 грн. с дивана не встану. Сам меньше сотки официанту на чай не даю. А тем более по такому морозу. Нищие и бомжи за 50 грн. машину протереть отказываются, а ты хочешь, чтоб добропорядочные граждане из-за этой мелочи по городу со скоростью 140 км/год. ездили, бензин палили, свое драгоценное время тратили ...
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:45
Согласен. Если нет дисбаланса...
Только не юля
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:46
а кто-то до сих пор продаёт по 28,10
межбанка 28,14/28,17
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 січ, 2019 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:48
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:51
Re: Валютный рынок в контексте
спили мушку ефрейтор-понтовик,затопи,что барса отправляешь на задание
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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