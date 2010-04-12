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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 126127128129

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 130
1. Від 15 до 20%
27%
35
2. Від 20 до 25%
5%
6
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
70
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:52

  Libo написав:
  Captain Obvious написав:Хорошо бы завтра еще порасти. :roll:


Если бы ты сегодня пошел и поработал где-нибудь, то заработал бы раз в 10 больше, чем на этих копеешных ростах. :?

для любителей поработать есть отдельная ветка
https://forum.finance.ua/viewforum.php?f=39
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:53

  zorka написав:edvardd попередні дні спостерігався деякий дефіцит гривні.
бізнес, який із гривнею виручав у грудні, зараз ще на канікулах.
підкидають крихти, але це не більше 10% від звичайних об'ємів. тому й сидимо "підсушені" ;)
Оленя ганяти треба, він бачить коли зростає, тоді й реагує, ато застой влаштували на ЧР, вгору з Космонавтом на 28.50 і побіжить рідненький аж бігом, гривні буде п..ць скільки.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:54

Перес де Куэльяр чому вітер? - бо дерева хитаються :lol:
розпродаж закінчився
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:57

  vovan_prm написав:
  flyman написав:
  vovan_prm написав:Для анализа нужны четыре точки за каждый торговый день. Открытие/Закрытие, Максимум/Минимум. Буду признателен, если кто подскажет: - есть где-то в виде графика?

я би прив"язував гривню до ходів єври, куда євра йде туда і гріша, правда з деяким мультиплікатором

Действительно, наблюдается некоторая корреляция с евриком.
Но нестабильно.
Речь идет о чисто-техническом инструменте.
Графиков не встречали?

https://stooq.pl/q/?s=usduah
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:04

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Оленя ганяти треба

https://kurs.com.ua/uploads/monthly_2016_08/57c3e91013b1b_borsch(2).gif.f210f36a57158ae2d275f0e6abedf304.gif
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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