zorka написав:edvardd попередні дні спостерігався деякий дефіцит гривні. бізнес, який із гривнею виручав у грудні, зараз ще на канікулах. підкидають крихти, але це не більше 10% від звичайних об'ємів. тому й сидимо "підсушені"
Оленя ганяти треба, він бачить коли зростає, тоді й реагує, ато застой влаштували на ЧР, вгору з Космонавтом на 28.50 і побіжить рідненький аж бігом, гривні буде п..ць скільки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.