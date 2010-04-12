Додано: Сер 09 січ, 2019 17:36

tea написав: Я не сумніваюсь,що рано чи пізно в цьому році буде 27.50 і навіть нижче.

Тут питання - яку тактику обрано після невдалого вчорашнього аукціону. Я не сумніваюсь,що рано чи пізно в цьому році буде 27.50 і навіть нижче.Тут питання - яку тактику обрано після невдалого вчорашнього аукціону.

Точно такую,как для депозитчиков,в своё время привыкли многие к 12% в валюте чистыми,а потом были кучи возмущений и....сейчас депозиты в скв растут,хотя ставки до 5% и плюс два налога в 18% и 1.5% от дохода...Банкиры немножко много ухи съели,был бы чивокуня,такого бы даже в теории не было бы,а сейчас рынок,продавать по 28.15 не хотят,покупать ОВГЗ под 19% не имея даже намёков на курсовой риск в ближайший квартал, тоже не хотят,кто им доктор,если они не видят шару,которая валяется у них под ногами.Пора уже посолидней сделать залив НБУ и всё само собой развернётся,ну а по ОВГЗ,надо собрать совещание и тоже провести беседу,а то все герои,когда им прислуживают красивые и уступчивые во всём секретарши,пора многих привести в чувства лично в кабинете, при суровых взглядах Якова Васильевича и Петра Алексеевича,а то в демократов заигрались))))