Тут на днях вели мову про прогнози росту ВВП України на найближчі роки - ось ще один від ВБ:
"ВБ прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2019 году замедлится с 3,5% до 2,9%. В 2020 году, по оценкам ВБ, рост ВВП Украины составит 3,4%, в 2021 – 3,8%".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:14
Тут на днях вели мову про прогнози росту ВВП України на найближчі роки - ось ще один від ВБ:
"ВБ прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2019 году замедлится с 3,5% до 2,9%. В 2020 году, по оценкам ВБ, рост ВВП Украины составит 3,4%, в 2021 – 3,8%".
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:14
Згадайте,ще зовсім нещодавно,на крайньому тижні грудня,на міжбанку в один з днів був курс 27.3Х.А зара - 28.1Х.
Воно то,може,владі й краще стабільний курс,але погодьтесь,що результат - на табло.
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:19
Я не сумніваюсь,що рано чи пізно в цьому році буде 27.50 і навіть нижче.
Тут питання - яку тактику обрано після невдалого вчорашнього аукціону.
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:20
Re: Валютный рынок в контексте
Есть способ быстро увеличить среднюю зарплату с 430$ до 500$ - укрепить гривну и заметьте никакой нагрузки на бюджет! Грех им не воспользоваться в конце марта. Ни одному конкуренту такой финт не под силу.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:25
Так курс рано чи пізно і піде вниз.
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:25
Re: Валютный рынок в контексте
"... на рынке наблюдается повышенный спрос на валюту со стороны нерезидентов, репатриирующих свою прибыль и со стороны компаний, получивших возврат НДС в конце декабря. НБУ пока безмолвствует, но в любой момент может выйти на рынок, и это сможет сдержать рост доллара."
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:30
могу купить дороже, ты мне лучше скажи ты за Томос?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:33
Re: Валютный рынок в контексте
От би знати цей момент, коли вони скупляться...
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:34
Объемные покупки\продажи влияют на цену, независимо от целей.
Только не юля
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:36
Точно такую,как для депозитчиков,в своё время привыкли многие к 12% в валюте чистыми,а потом были кучи возмущений и....сейчас депозиты в скв растут,хотя ставки до 5% и плюс два налога в 18% и 1.5% от дохода...
Банкиры немножко много ухи съели,был бы чивокуня,такого бы даже в теории не было бы,а сейчас рынок,продавать по 28.15 не хотят,покупать ОВГЗ под 19% не имея даже намёков на курсовой риск в ближайший квартал, тоже не хотят,кто им доктор,если они не видят шару,которая валяется у них под ногами.
Пора уже посолидней сделать залив НБУ и всё само собой развернётся,ну а по ОВГЗ,надо собрать совещание и тоже провести беседу,а то все герои,когда им прислуживают красивые и уступчивые во всём секретарши,пора многих привести в чувства лично в кабинете, при суровых взглядах Якова Васильевича и Петра Алексеевича,а то в демократов заигрались))))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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