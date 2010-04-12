RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 131132133134135>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 132
1. Від 15 до 20%
27%
35
2. Від 20 до 25%
5%
6
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
72
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:14

Тут на днях вели мову про прогнози росту ВВП України на найближчі роки - ось ще один від ВБ:
"ВБ прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2019 году замедлится с 3,5% до 2,9%. В 2020 году, по оценкам ВБ, рост ВВП Украины составит 3,4%, в 2021 – 3,8%".
ridibunda666
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 13.09.17
Подякував: 25 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:14

  vitaliian написав:
  tea написав:Є два варіанти.
1.Підвищити ставку знову до 20.5%,але залишити курс в межах 28.10-28.20
2.Не підвищувати ставку,а підвищити курс.
Моя логіка підказує,що вирішили піти по другому варіанту.

Перед выборами для власти лучше стабильный курс.

Згадайте,ще зовсім нещодавно,на крайньому тижні грудня,на міжбанку в один з днів був курс 27.3Х.А зара - 28.1Х.
Воно то,може,владі й краще стабільний курс,але погодьтесь,що результат - на табло.
tea
 
Повідомлень: 16634
З нами з: 15.11.08
Подякував: 529 раз.
Подякували: 2175 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:19

  somilitark написав:
  tea написав:Є два варіанти.
1.Підвищити ставку знову до 20.5%,але залишити курс в межах 28.10-28.20
2.Не підвищувати ставку,а підвищити курс.
Моя логіка підказує,що вирішили піти по другому варіанту.

Никто курс не трогает,перекос в сторону куплю мизерный,НБУ подкармливает межбанк валютой из пипетки делая то,что делает всегда,притормаживая рост\падение с платформы матчинг.
Рынок сбалансирован,никто его к конкретным цифрам не привязывает,НБУ даёт свободу игрокам,а будет то,что было в начале осени,все уверуют в рост и прижмут валюту,а потом бац и НБУ будет чухать репу,на каком курсе ловить банду оленят,которым сейчас дёшево продавать,а вот по 27.50 будет в самый раз!

Я не сумніваюсь,що рано чи пізно в цьому році буде 27.50 і навіть нижче.
Тут питання - яку тактику обрано після невдалого вчорашнього аукціону.
tea
 
Повідомлень: 16634
З нами з: 15.11.08
Подякував: 529 раз.
Подякували: 2175 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:20

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Воно то,може,владі й краще стабільний курс,але погодьтесь,що результат - на табло.

Есть способ быстро увеличить среднюю зарплату с 430$ до 500$ - укрепить гривну и заметьте никакой нагрузки на бюджет! Грех им не воспользоваться в конце марта. Ни одному конкуренту такой финт не под силу.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 250
З нами з: 06.04.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:25

  vitaliian написав:
  tea написав:Воно то,може,владі й краще стабільний курс,але погодьтесь,що результат - на табло.

Есть способ быстро увеличить среднюю зарплату с 430$ до 500$ - укрепить гривну и заметьте никакой нагрузки на бюджет! Грех им не воспользоваться в конце марта. Ни одному конкуренту такой финт не под силу.

Так курс рано чи пізно і піде вниз.
tea
 
Повідомлень: 16634
З нами з: 15.11.08
Подякував: 529 раз.
Подякували: 2175 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:25

Re: Валютный рынок в контексте

"... на рынке наблюдается повышенный спрос на валюту со стороны нерезидентов, репатриирующих свою прибыль и со стороны компаний, получивших возврат НДС в конце декабря. НБУ пока безмолвствует, но в любой момент может выйти на рынок, и это сможет сдержать рост доллара."
rasmus
 
Повідомлень: 974
З нами з: 23.04.09
Подякував: 70 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:30

  tea написав:
  kharkov_val написав:Киев в гору мы за ним

Гагарін - зніміть шолом і протріть окуляри.
Кицька продає по 28.07.
Хто куди вгору йде?
Спекулянт і барига (с)


могу купить дороже, ты мне лучше скажи ты за Томос?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5432
З нами з: 18.04.08
Подякував: 316 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:33

Re: Валютный рынок в контексте

От би знати цей момент, коли вони скупляться... :roll:
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2760
З нами з: 19.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:34

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:Пики, собственно, тем и интересны, что отражают уровни, где в игру вступают тяжеловесы, в том числе и регулятор.

Когда играют тяжеловесы, которые ставят перед собой те же коммерческие цели, что и остальные участники рынка - это один расклад. Когда у тяжеловес выходит с единственной целью регулирования - совершенно другой. Тут перестают работать законы психологии, математической моделью которых является тех. анализ.

Объемные покупки\продажи влияют на цену, независимо от целей.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 09.09.14
Подякував: 675 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:36

  tea написав:Я не сумніваюсь,що рано чи пізно в цьому році буде 27.50 і навіть нижче.
Тут питання - яку тактику обрано після невдалого вчорашнього аукціону.

Точно такую,как для депозитчиков,в своё время привыкли многие к 12% в валюте чистыми,а потом были кучи возмущений и....сейчас депозиты в скв растут,хотя ставки до 5% и плюс два налога в 18% и 1.5% от дохода...
Банкиры немножко много ухи съели,был бы чивокуня,такого бы даже в теории не было бы,а сейчас рынок,продавать по 28.15 не хотят,покупать ОВГЗ под 19% не имея даже намёков на курсовой риск в ближайший квартал, тоже не хотят,кто им доктор,если они не видят шару,которая валяется у них под ногами.
Пора уже посолидней сделать залив НБУ и всё само собой развернётся,ну а по ОВГЗ,надо собрать совещание и тоже провести беседу,а то все герои,когда им прислуживают красивые и уступчивые во всём секретарши,пора многих привести в чувства лично в кабинете, при суровых взглядах Якова Васильевича и Петра Алексеевича,а то в демократов заигрались))))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10033
З нами з: 30.12.09
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1809 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 131132133134135>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1413, 1414, 1415
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14142 1626814
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 17:52
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6523 1389074
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 08:35
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 259145
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.