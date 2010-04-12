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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 131132133134

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 131
1. Від 15 до 20%
27%
35
2. Від 20 до 25%
5%
6
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
71
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:38

  vitaliian написав:
  tea написав:Є два варіанти.
1.Підвищити ставку знову до 20.5%,але залишити курс в межах 28.10-28.20
2.Не підвищувати ставку,а підвищити курс.
Моя логіка підказує,що вирішили піти по другому варіанту.

Перед выборами для власти лучше стабильный курс.


Вы не туда смотрите.
Вы смотрите на действия тупых рыгов, которые в итоге закончили Ростовом.
Голый обменный курс с его копейками кроме вас, спекулей, мало кому интересен.
Что важно для пипла?
А для пипла самое важное - номинальные (1) и реальные (2) доходы; и соответственно инфляция (3) и з/п в долларовом эквиваленте (4).
Всё.
Если слепой траст скажет, что я принял пост при з/п $100, и подошел к смене караула при $500, то, согласитесь, это самый убойный аргумент.
Картина маслом. Обменный курс уже никого не волнует.
Колебания обменного курса в 10-20% в течение года считаются нормальными даже для самых твердых валют.
Главное - поступательный рост жизненного уровня населения.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:38

tea
А я думаю по першому варіанту, бо для другого варіанту занадто малий курс заклали в бюджеті.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:39

  Яша написав:
  холява написав:Уважаемый Форум . Прошу Вас Прекратить это балаган. Всех . Прошу Чая и других людей потереть ВСЕ . Мне неприятно , что сегодня из за вас ,Уважаемый ДС, не написал вечерний обзор. Думаю , что радикальные меры не помешали бы.

ув Холява,не переймайтесь.Балаганный Форум (коим он стал) это бизнес,бизнес это деньги.В т.ч. и ДС.Больше страниц-больше денег.Пятерка адекватов,пятерка троллей на разогреве,парочка на зарплате от форума,парочка на зарплате от другого ведомства :) ,читатели и флудеры - вот и весь форум.

*Відправлено з Чату

я тоже хочу зарплату где записываться ? в какой очереди дают ?
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:48

  yama написав:я тоже хочу зарплату где записываться ? в какой очереди дают ?


Найди себе нормальную работу. Честную. В здоровом трудовом коллективе.
Я б очень не хотел, чтоб ты становился как они. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:50

  vitaliian написав:
  tea написав:Є два варіанти.
1.Підвищити ставку знову до 20.5%,але залишити курс в межах 28.10-28.20
2.Не підвищувати ставку,а підвищити курс.
Моя логіка підказує,що вирішили піти по другому варіанту.

Перед выборами для власти лучше стабильный курс.

який стабільний курс, коли інфляція пішла в розгон,
подивіться на нові цінники у супермаркеті після нового року
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:53

  vitaliian написав:
  tea написав:Воно то,може,владі й краще стабільний курс,але погодьтесь,що результат - на табло.

Есть способ быстро увеличить среднюю зарплату с 430$ до 500$ - укрепить гривну и заметьте никакой нагрузки на бюджет! Грех им не воспользоваться в конце марта. Ни одному конкуренту такой финт не под силу.

і шо воно дасть?
Юля у 2007 вже фінтула, хочете ще раз?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 січ, 2019 17:58, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:54

  vitaliian написав:
  tea написав:Є два варіанти.
1.Підвищити ставку знову до 20.5%,але залишити курс в межах 28.10-28.20
2.Не підвищувати ставку,а підвищити курс.
Моя логіка підказує,що вирішили піти по другому варіанту.

Перед выборами для власти лучше стабильный курс.


лучше конечно, а еще лучше курс 8....

но чем пирамиду ОВГЗ укреплять? может ведь зашататься, если перестанут акции МММ покупать :mrgreen:
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 09 січ, 2019 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:54

  vovan_prm написав:
  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:Пики, собственно, тем и интересны, что отражают уровни, где в игру вступают тяжеловесы, в том числе и регулятор.

Когда играют тяжеловесы, которые ставят перед собой те же коммерческие цели, что и остальные участники рынка - это один расклад. Когда у тяжеловес выходит с единственной целью регулирования - совершенно другой. Тут перестают работать законы психологии, математической моделью которых является тех. анализ.

Объемные покупки\продажи влияют на цену, независимо от целей.

Обижаете :) Разве я утверждал обратное?
На цену влияют, но это изменение цены уже не отражается существующими методами анализа, в основе которых лежит психология массового поведения игроков на свободном рынке.
Для условно свободного рынка нужны другие модели, которые мне не известны.

В качестве бреда могу предложить работать с данными не за день, а за неделю. Или месяц. Т.к. регулятор не препятствует общему тренду, а процессы у нас кажутся очень замедленными (возможно, из-за недостатка информации), может получиться красивая картинка. Ну и данные для анализа будет легко найти :lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:56

  kharkov_val написав:
  tea написав:Гагарін - зніміть шолом і протріть окуляри.

ты мне лучше скажи ты за Томос?

Звичайно.
Буду орієнтовно 23 числа в Харкові,зайду в гості. :wink:
Тільки будьте на місці,а не компаньйона залишаєте. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:58

  twin написав:tea
А я думаю по першому варіанту, бо для другого варіанту занадто малий курс заклали в бюджеті.

Можливо.
Принаймні,в наступний вівторок побачимо,як пройде аукціон.
tea
 
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