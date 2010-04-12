Додано: Сер 09 січ, 2019 17:38

vitaliian написав: tea написав: Є два варіанти.

1.Підвищити ставку знову до 20.5%,але залишити курс в межах 28.10-28.20

2.Не підвищувати ставку,а підвищити курс.

Моя логіка підказує,що вирішили піти по другому варіанту. Є два варіанти.1.Підвищити ставку знову до 20.5%,але залишити курс в межах 28.10-28.202.Не підвищувати ставку,а підвищити курс.Моя логіка підказує,що вирішили піти по другому варіанту.

Перед выборами для власти лучше стабильный курс. Перед выборами для власти лучше стабильный курс.

Вы не туда смотрите.Вы смотрите на действия тупых рыгов, которые в итоге закончили Ростовом.Голый обменный курс с его копейками кроме вас, спекулей, мало кому интересен.Что важно для пипла?А для пипла самое важное - номинальные (1) и реальные (2) доходы; и соответственно инфляция (3) и з/п в долларовом эквиваленте (4).Всё.Если слепой траст скажет, что я принял пост при з/п $100, и подошел к смене караула при $500, то, согласитесь, это самый убойный аргумент.Картина маслом. Обменный курс уже никого не волнует.Колебания обменного курса в 10-20% в течение года считаются нормальными даже для самых твердых валют.Главное - поступательный рост жизненного уровня населения.