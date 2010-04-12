tea написав:Є два варіанти. 1.Підвищити ставку знову до 20.5%,але залишити курс в межах 28.10-28.20 2.Не підвищувати ставку,а підвищити курс. Моя логіка підказує,що вирішили піти по другому варіанту.
Перед выборами для власти лучше стабильный курс.
Вы не туда смотрите. Вы смотрите на действия тупых рыгов, которые в итоге закончили Ростовом. Голый обменный курс с его копейками кроме вас, спекулей, мало кому интересен. Что важно для пипла? А для пипла самое важное - номинальные (1) и реальные (2) доходы; и соответственно инфляция (3) и з/п в долларовом эквиваленте (4). Всё. Если слепой траст скажет, что я принял пост при з/п $100, и подошел к смене караула при $500, то, согласитесь, это самый убойный аргумент. Картина маслом. Обменный курс уже никого не волнует. Колебания обменного курса в 10-20% в течение года считаются нормальными даже для самых твердых валют. Главное - поступательный рост жизненного уровня населения.
холява написав:Уважаемый Форум . Прошу Вас Прекратить это балаган. Всех . Прошу Чая и других людей потереть ВСЕ . Мне неприятно , что сегодня из за вас ,Уважаемый ДС, не написал вечерний обзор. Думаю , что радикальные меры не помешали бы.
ув Холява,не переймайтесь.Балаганный Форум (коим он стал) это бизнес,бизнес это деньги.В т.ч. и ДС.Больше страниц-больше денег.Пятерка адекватов,пятерка троллей на разогреве,парочка на зарплате от форума,парочка на зарплате от другого ведомства ,читатели и флудеры - вот и весь форум.
tea написав:Є два варіанти. 1.Підвищити ставку знову до 20.5%,але залишити курс в межах 28.10-28.20 2.Не підвищувати ставку,а підвищити курс. Моя логіка підказує,що вирішили піти по другому варіанту.
Перед выборами для власти лучше стабильный курс.
який стабільний курс, коли інфляція пішла в розгон, подивіться на нові цінники у супермаркеті після нового року
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
tea написав:Воно то,може,владі й краще стабільний курс,але погодьтесь,що результат - на табло.
Есть способ быстро увеличить среднюю зарплату с 430$ до 500$ - укрепить гривну и заметьте никакой нагрузки на бюджет! Грех им не воспользоваться в конце марта. Ни одному конкуренту такой финт не под силу.
і шо воно дасть? Юля у 2007 вже фінтула, хочете ще раз?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 січ, 2019 17:58, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
vovan_prm написав:Пики, собственно, тем и интересны, что отражают уровни, где в игру вступают тяжеловесы, в том числе и регулятор.
Когда играют тяжеловесы, которые ставят перед собой те же коммерческие цели, что и остальные участники рынка - это один расклад. Когда у тяжеловес выходит с единственной целью регулирования - совершенно другой. Тут перестают работать законы психологии, математической моделью которых является тех. анализ.
Объемные покупки\продажи влияют на цену, независимо от целей.
Обижаете Разве я утверждал обратное? На цену влияют, но это изменение цены уже не отражается существующими методами анализа, в основе которых лежит психология массового поведения игроков на свободном рынке. Для условно свободного рынка нужны другие модели, которые мне не известны.
В качестве бреда могу предложить работать с данными не за день, а за неделю. Или месяц. Т.к. регулятор не препятствует общему тренду, а процессы у нас кажутся очень замедленными (возможно, из-за недостатка информации), может получиться красивая картинка. Ну и данные для анализа будет легко найти