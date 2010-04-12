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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 134135136137138>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 133
1. Від 15 до 20%
26%
35
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
72
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:36

  Libo написав:Все действительно реально.

Не волнуйтесь так,верим,санитары не привязывайте пожалуйста либо сегодня очень крепко,он достаточно хорошо себя вёл:
Колумбия. Поставки кокаина в США выросли в 10 раз, а конфискации падают
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:39

  rasmus написав:Про Голобородька насмотрелись сериалов? ;-) Но Зеленский - это далеко не тот киношный президент.
Тут же главное кто кукловодом его будет ....


Во всем мире смена пардигмы власти. Голосование против истеблишмента. Самый яркий пример - Трамп.
А нас уже наш истеблишмент достал больше всех.
Реальное новое лицо, которое дает надежду на честность и порядочность, может иметь успех.
Про кукловедение только одни сплетни и домыслы. Много сплетен и домыслов. Также много, как много у нас свечкодержателей у постели самой знойной селебрити.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:51

  rasmus написав:
  Libo написав:
  somilitark написав:п.с. смотрю президентскую гонку по альтернативному показателю,котировки букмекеров,было осенью 70% леди Ю,примерно 20% Гриценко и 15% действующий,сейчас же картина радикально поменялась,50% леди Ю,почти 40% действующий,остальные почти выбыли из гонки,Зеленский это пустышка,нет его в рейтингах,его рисуют политтехнологи...


Вот сами себе решите.
Рошен вам говорит:
Соглашение с ЕС сделал, безвиз сделал, томос сделал, з/п в 5 раз поднял до $500.
В следующую каденцию - членство в ЕС и НАТО, з/п тыщу евро.
Придет ЕС и НАТО - разгонят наши суды и правоохранительную систему, создадут как в Европе. Коррупция исчезнет. Наступит благоденствие.
Все действительно реально.
Кто за?
Кто против?
Воздержавшиеся есть?
:lol: :lol: :lol:


Фантастика на втором этаже ..... (


Запишите себе где-нибудь в блокнотик отдельно.
Порох, Юля, Зеленский и Гриц.
Борьба будет жестокая. У первых трех сегодня шансы примерно одинаковые. Гриц отстает, но он еще пока не начинал.
До финала кому-то могут подставить подножку и уронить. Тогда матрица опять меняется.
Кто будет во втором туре доложу вам за две недели до выборов. Ну и имя победителя во втором туре тоже. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:51

  strategbob написав:
  twin написав:От би знати цей момент, коли вони скупляться... :roll:

Знав би прикуп... (с)
Усереднюйтесь. Коли падає - купуйте.


Боюсь, вам не стоит заниматься биткоином.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:53

Libo Так и так понятно 2-1 тур юля и зелёный и Потом Зелёный президент(ибо за него будут все кто против Юли)PS Поставлю сотку тыщ на победу Зелёного ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:59

  Libo написав:
  rasmus написав:
  Libo написав:Вот сами себе решите.
Рошен вам говорит:
Соглашение с ЕС сделал, безвиз сделал, томос сделал, з/п в 5 раз поднял до $500.
В следующую каденцию - членство в ЕС и НАТО, з/п тыщу евро.
Придет ЕС и НАТО - разгонят наши суды и правоохранительную систему, создадут как в Европе. Коррупция исчезнет. Наступит благоденствие.
Все действительно реально.
Кто за?
Кто против?
Воздержавшиеся есть?
:lol: :lol: :lol:


Фантастика на втором этаже ..... (


Запишите себе где-нибудь в блокнотик отдельно.
Порох, Юля, Зеленский и Гриц.
Борьба будет жестокая. У первых трех сегодня шансы примерно одинаковые. Гриц отстает, но он еще пока не начинал.
До финала кому-то могут подставить подножку и уронить. Тогда матрица опять меняется.
Кто будет во втором туре доложу вам за две недели до выборов. Ну и имя победителя во втором туре тоже. :idea:


Записал.
Запишите и Вы - Порошенко, Тимошенко, Гриценко
Второй тур - Порошенко и Тимошенко
У второй шансов больше.

Но при любом исходе турбулентности на валютном рынке ОБЕСПЕЧЕНЫ!
Востаннє редагувалось rasmus в Сер 09 січ, 2019 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:03

  zorka написав:Перес де Куэльяр чому вітер? - бо дерева хитаються :lol:
розпродаж закінчився
Можете в личку скинуть контакты .. Иногда нужно обьёмы поменять..
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:03

  Den написав:Libo Так и так понятно 2-1 тур юля и зелёный и Потом Зелёный президент(ибо за него будут все кто против Юли)PS Поставлю сотку тыщ на победу Зелёного ...


Время есть линейное, а есть еще и волновое.
Если смотреть по линейному, как если бы оно продолжалось до выборов, то скорее всего так и было бы.
Но время еще и волновое ... Кого-то оно вынесет на гребень в день выборов, а кого-то в основание волны ... Задача каждого расчитать все так, чтобы оказаться на гребне. Но не у всех получится. 8)
Я буду видеть волну и место каждого на ней за две недели до того. Такой цикл времени. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:05

Libo Вы правильно перед этим написали ... ПОЛНОЕ НЕДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ приведёт Зелоного во второй тур ... Ибо будут голосовать не за него , а против всех ....
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:08

Re: Валютный рынок в контексте

Тут верно пишут, турбулентности на наличном рынке обеспечены, но думаю, что они будут краткосрочными и уже после марта, до марта власти нужно зубами держать курс. Это не отменяет возможности загона в ближайшее время, но я уверен, что он не будет таким, как в прошлом январе и тем более как после введения ВП. Скорее всего, будет мини-загончик, еще на 20-30 копеек подрастем и обратно.

Запорожье, вечер - подросли с 28.10 до 28.13 на прием. Вижу много бабушек (!), которые сдают по соточке на хлеб.
Сержик
 
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