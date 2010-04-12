Додано: Сер 09 січ, 2019 19:03

Den написав: Libo Так и так понятно 2-1 тур юля и зелёный и Потом Зелёный президент(ибо за него будут все кто против Юли)PS Поставлю сотку тыщ на победу Зелёного ... Так и так понятно 2-1 тур юля и зелёный и Потом Зелёный президент(ибо за него будут все кто против Юли)PS Поставлю сотку тыщ на победу Зелёного ...

Время есть линейное, а есть еще и волновое.Если смотреть по линейному, как если бы оно продолжалось до выборов, то скорее всего так и было бы.Но время еще и волновое ... Кого-то оно вынесет на гребень в день выборов, а кого-то в основание волны ... Задача каждого расчитать все так, чтобы оказаться на гребне. Но не у всех получится.Я буду видеть волну и место каждого на ней за две недели до того. Такой цикл времени.