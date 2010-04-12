Не волнуйтесь так,верим,санитары не привязывайте пожалуйста либо сегодня очень крепко,он достаточно хорошо себя вёл:
Колумбия. Поставки кокаина в США выросли в 10 раз, а конфискации падают
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:36
Не волнуйтесь так,верим,санитары не привязывайте пожалуйста либо сегодня очень крепко,он достаточно хорошо себя вёл:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:39
Во всем мире смена пардигмы власти. Голосование против истеблишмента. Самый яркий пример - Трамп.
А нас уже наш истеблишмент достал больше всех.
Реальное новое лицо, которое дает надежду на честность и порядочность, может иметь успех.
Про кукловедение только одни сплетни и домыслы. Много сплетен и домыслов. Также много, как много у нас свечкодержателей у постели самой знойной селебрити.
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:51
Запишите себе где-нибудь в блокнотик отдельно.
Порох, Юля, Зеленский и Гриц.
Борьба будет жестокая. У первых трех сегодня шансы примерно одинаковые. Гриц отстает, но он еще пока не начинал.
До финала кому-то могут подставить подножку и уронить. Тогда матрица опять меняется.
Кто будет во втором туре доложу вам за две недели до выборов. Ну и имя победителя во втором туре тоже.
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:51
Боюсь, вам не стоит заниматься биткоином.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:53
Libo Так и так понятно 2-1 тур юля и зелёный и Потом Зелёный президент(ибо за него будут все кто против Юли)PS Поставлю сотку тыщ на победу Зелёного ...
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:59
Записал.
Запишите и Вы - Порошенко, Тимошенко, Гриценко
Второй тур - Порошенко и Тимошенко
У второй шансов больше.
Но при любом исходе турбулентности на валютном рынке ОБЕСПЕЧЕНЫ!
Востаннє редагувалось rasmus в Сер 09 січ, 2019 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:03
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:03
Время есть линейное, а есть еще и волновое.
Если смотреть по линейному, как если бы оно продолжалось до выборов, то скорее всего так и было бы.
Но время еще и волновое ... Кого-то оно вынесет на гребень в день выборов, а кого-то в основание волны ... Задача каждого расчитать все так, чтобы оказаться на гребне. Но не у всех получится.
Я буду видеть волну и место каждого на ней за две недели до того. Такой цикл времени.
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:05
Libo Вы правильно перед этим написали ... ПОЛНОЕ НЕДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ приведёт Зелоного во второй тур ... Ибо будут голосовать не за него , а против всех ....
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:08
Re: Валютный рынок в контексте
Тут верно пишут, турбулентности на наличном рынке обеспечены, но думаю, что они будут краткосрочными и уже после марта, до марта власти нужно зубами держать курс. Это не отменяет возможности загона в ближайшее время, но я уверен, что он не будет таким, как в прошлом январе и тем более как после введения ВП. Скорее всего, будет мини-загончик, еще на 20-30 копеек подрастем и обратно.
Запорожье, вечер - подросли с 28.10 до 28.13 на прием. Вижу много бабушек (!), которые сдают по соточке на хлеб.
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