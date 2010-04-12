И Коломойский выкупит назад себе Приватбанк за полторы гривни ))))) после второго тура.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:09
И Коломойский выкупит назад себе Приватбанк за полторы гривни ))))) после второго тура.
Востаннє редагувалось rasmus в Сер 09 січ, 2019 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:09
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма - З Новим Роком!
Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
03.01.2019 318,1255 27,5117 -0,1766 27,5117 0,2394
04.01.2019 594,6987 27,7094 0,1977 27,6405 0,1288
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,010568(0,084777)Курс йшов ДОГОРИ на тижні в середньому по 1,0568 копійки за добу. Це у 8 разів меньше того тижня.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,184114(0,001370). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,184114 копійки за добу. Підскок на новорічному перетині.
Повні оберти МБ за тиждень - 912,8241(2170,5749). Меньші. Торгували всього 2 операційні дні. Середні середньодобові оберти за тиждень: 456,41(723,52) млн. долярів. Меньші. Хоча Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 456,41(433,28) більші ніж тогорічні! Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна зважена - 27,7094. СерРічна меньша за МБ та готівку.
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:10
Libo, вот и серьезный соперник нашелся по размерам ставок. Реально переплюнуть "сотку тыщ" на Полковника ?
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:12
Ніколи крипта мене не цікавила. Мені імпонує твердження, що гроші - це лише еквівалент вироблених товарів та послуг. У випадку із криптою на не бачу там ні першого ні другого. Хоча для світу технологія блокчейн думаю ще дуже добре послужить.
Як ви знаєте, при будь якому "шухері" зароблять тільки ті хто надають послуги або перші учасники цього "шухеру". Так було при золотій лихоманці в Америці (продаж лопат і провіанту) так в кінці-кінців трапилось і з криптою. Але ж ми не про неї. Правда?
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:14
Это если будет такая же волна недоверия к власти, как сегодня.
А если накануне выборов будет наоборот волна доверия, поддержки, новой веры, сочувствия и т.п. к власти?
Опять таки, мы сейчас говорим только о линейке времени. Волны мы еще не видим и кто там на гребне 31-го. Мы видим только волну сегодня.
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:15
Живите своим умом!
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:17
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:19
[quote="4548435:Сержик"]
Наше вам с кисточкой
Петя -не будет Рошенком если не сделает последний свой "дембельский аккорд". Это я к тому что "горка"будет одна и крутая, как это было весной 2015.Больше у него таких возможностей не будет, а он человек жадный, как по моим наблюдениям.
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:20
Libo Это всё лирика .. Украина ВСЕГДА !!! недовольна властью ... Этим и отличается от России (им царя подавай ) ...
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:22
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