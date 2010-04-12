RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 135136137138>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 132
1. Від 15 до 20%
27%
35
2. Від 20 до 25%
5%
6
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
72
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:09

  Den написав:Libo Вы правильно перед этим написали ... ПОЛНОЕ НЕДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ приведёт Зелоного во второй тур ... Ибо будут голосовать не за него , а против всех ....


И Коломойский выкупит назад себе Приватбанк за полторы гривни ))))) после второго тура.
Востаннє редагувалось rasmus в Сер 09 січ, 2019 19:09, всього редагувалось 1 раз.
rasmus
 
Повідомлень: 978
З нами з: 23.04.09
Подякував: 70 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:09

Середньорічна-зважена


Вітаюсь совсіма - З Новим Роком!

Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
03.01.2019 318,1255 27,5117 -0,1766 27,5117 0,2394
04.01.2019 594,6987 27,7094 0,1977 27,6405 0,1288

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,010568(0,084777)Курс йшов ДОГОРИ на тижні в середньому по 1,0568 копійки за добу. Це у 8 разів меньше того тижня.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,184114(0,001370). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,184114 копійки за добу. Підскок на новорічному перетині.

Повні оберти МБ за тиждень - 912,8241(2170,5749). Меньші. Торгували всього 2 операційні дні. Середні середньодобові оберти за тиждень: 456,41(723,52) млн. долярів. Меньші. Хоча Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 456,41(433,28) більші ніж тогорічні! Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СерРічна зважена - 27,7094. СерРічна меньша за МБ та готівку.

Вставити очі у графік.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО


Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 668
З нами з: 16.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:10

  Libo написав:
  Den написав:Libo Так и так понятно 2-1 тур юля и зелёный и Потом Зелёный президент(ибо за него будут все кто против Юли)PS Поставлю сотку тыщ на победу Зелёного ...


Время есть линейное, а есть еще и волновое.
Если смотреть по линейному, как если бы оно продолжалось до выборов, то скорее всего так и было бы.
Но время еще и волновое ... Кого-то оно вынесет на гребень в день выборов, а кого-то в основание волны ... Задача каждого расчитать все так, чтобы оказаться на гребне. Но не у всех получится. 8)
Я буду видеть волну и место каждого на ней за две недели до того. Такой цикл времени. 8)

Libo, вот и серьезный соперник нашелся по размерам ставок. Реально переплюнуть "сотку тыщ" на Полковника ? :) :mrgreen:
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 368
З нами з: 23.01.16
Подякував: 561 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:12

  Captain Obvious написав:
  strategbob написав:
  twin написав:От би знати цей момент, коли вони скупляться... :roll:

Знав би прикуп... (с)
Усереднюйтесь. Коли падає - купуйте.


Боюсь, вам не стоит заниматься биткоином.

Ніколи крипта мене не цікавила. Мені імпонує твердження, що гроші - це лише еквівалент вироблених товарів та послуг. У випадку із криптою на не бачу там ні першого ні другого. Хоча для світу технологія блокчейн думаю ще дуже добре послужить.
Як ви знаєте, при будь якому "шухері" зароблять тільки ті хто надають послуги або перші учасники цього "шухеру". Так було при золотій лихоманці в Америці (продаж лопат і провіанту) так в кінці-кінців трапилось і з криптою. Але ж ми не про неї. Правда?
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 23.01.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:14

  Den написав:Libo Вы правильно перед этим написали ... ПОЛНОЕ НЕДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ приведёт Зелоного во второй тур ... Ибо будут голосовать не за него , а против всех ....


Это если будет такая же волна недоверия к власти, как сегодня.
А если накануне выборов будет наоборот волна доверия, поддержки, новой веры, сочувствия и т.п. к власти?
Опять таки, мы сейчас говорим только о линейке времени. Волны мы еще не видим и кто там на гребне 31-го. Мы видим только волну сегодня. :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6842
З нами з: 14.11.11
Подякував: 296 раз.
Подякували: 3446 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:15

Инфляция за 12 месяцев вернулась в однозначное значение - -9,8%
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/01.pdf

Лидеры роста :
Транспортные услуги 28,9%
Овощи 27,8%
Содержание домов и придомовой территории 23,7%
Газ 22,9%

Лидеры падения
Фрукты -17%
Яйца -9,5%
Сахар -9,3%
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30117
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2957 раз.
Подякували: 4966 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:17

  Игорь написав:Libo, вот и серьезный соперник нашелся по размерам ставок. Реально переплюнуть "сотку тыщ" на Полковника ? :) :mrgreen:


Еще рано. Я дам вам знак, когда и на кого. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6842
З нами з: 14.11.11
Подякував: 296 раз.
Подякували: 3446 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:19

[quote="4548435:Сержик"]
Наше вам с кисточкой :lol:
Петя -не будет Рошенком если не сделает последний свой "дембельский аккорд". Это я к тому что "горка"будет одна и крутая, как это было весной 2015.Больше у него таких возможностей не будет, а он человек жадный, как по моим наблюдениям. :wink:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1036
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1348 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:20

Libo Это всё лирика .. Украина ВСЕГДА !!! недовольна властью ... Этим и отличается от России (им царя подавай ) ...
Den
 
Повідомлень: 370
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:22

  Den написав:Libo Это всё лирика .. Украина ВСЕГДА !!! недовольна властью ... Этим и отличается от России (им царя подавай ) ...


За Кучму дважды проголосовали. Многие считают, что сделали правильно. Любят его, сочувствуют, как подосрал и обломал ему крылья Путин с Мельниченко. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6842
З нами з: 14.11.11
Подякував: 296 раз.
Подякували: 3446 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 135136137138>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, tea, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1413, 1414, 1415
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14147 1626996
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 19:26
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6523 1389109
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 08:35
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 259172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.