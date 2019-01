Додано: Сер 09 січ, 2019 20:24

Libo написав: Я безоговорочно поддерживаю его идеи. Я аплодирую ему за то, что он сделал в Грузии. Ему аплодирует за это весь честный мир. Он вхож в самые приличные дома в цивилизованном мире.

Не створюйте собі кумира. Переконаний, при наявності карт-бланша та можливості (і політичної волі) насипати в кишені корупціонерів набої та наркотиння (для "реанімації" совісті та повернення вкраденого), будь-хто може провести реформи. Навіть умовний "старшина Поліщук".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell