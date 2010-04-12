Додано: Сер 09 січ, 2019 20:38

vovan_prm написав: На недельных прогноз получится слишком размазанным, среднесрочным и, из-за непредсказуемого влияния "прочих факторов", неактуальным. На недельных прогноз получится слишком размазанным, среднесрочным и, из-за непредсказуемого влияния "прочих факторов", неактуальным.

Я сразу оговорился, что про недельные - это шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки.Мы вернулись к тому, с чего начали.Все методы предсказания будущего по прошлому годятся до тех пор, пока не вмешиваются "прочие факторы". а они вмешиваются постоянно. Разумеется, с увеличением срока вероятность появления таких факторов возрастает, но время и сглаживает возмущающее влияние. Поэтому, исходя из соображений общей эрудиции, можно утверждать, что среднесрочные прогнозы более размыты, но могут точнее соответствовать общим тенденциям. Краткосрочные прогнозы могут чаще оказываться точными, но при появлении возмущающих факторов погрешность будет выше. Ну и, повторюсь, на тонком рынке значимыми становятся даже такие факторы, которые не должны были бы оказывать существенное влияние, что увеличивает погрешность анализа.ЗЫ Как-то мне даже неловко стало обсуждать валюту