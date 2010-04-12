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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 137138139140141>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 134
1. Від 15 до 20%
26%
35
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
73
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:13

  zzzzzz написав:ГДЕ ДС ?

Спасите от флуда :evil: :evil:

Так не читай,. Это ж как тв -не нравится передача,переключай на другой канал или вообще -выключи :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:16

  сірий написав:
  zzzzzz написав:ГДЕ ДС ?

Спасите от флуда :evil: :evil:

Так не читай,. Это ж как тв -не нравится передача,переключай на другой канал или вообще -выключи :mrgreen:



Погуглите значение слова ФЛУД
Я пришел на ветку о валютном рынке говорить а не выслушивать весь этот понос что пишут 70% посетителей ветки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:24

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Я безоговорочно поддерживаю его идеи. Я аплодирую ему за то, что он сделал в Грузии. Ему аплодирует за это весь честный мир. Он вхож в самые приличные дома в цивилизованном мире.

Не створюйте собі кумира. Переконаний, при наявності карт-бланша та можливості (і політичної волі) насипати в кишені корупціонерів набої та наркотиння (для "реанімації" совісті та повернення вкраденого), будь-хто може провести реформи. Навіть умовний "старшина Поліщук".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:37

  centurionus написав:Не створюйте собі кумира. Переконаний, при наявності карт-бланша та можливості (і політичної волі) насипати в кишені корупціонерів набої та наркотиння (для "реанімації" совісті та повернення вкраденого), будь-хто може провести реформи. Навіть умовний "старшина Поліщук".


Ой, чье бы уже мычало ...
Правовая держава.
Верховенство права.
Да у вас подсыпают тоже самое в карманы честных людей просто, чтобы обобрать их или сфабриковать. Повсеместно. Открой сайты правозащитных организаций.
А коррупционерам нельзя. С коррупцией надо только честно.
Но так только с коррупцией.
С людьми можно и нечестно.
И вы поддерживаете это.
Скажите, сколько коррупционеров у вас по закону и честно в тюрьмах, сколько их уже не имеют вас?
Отож.
Сколько имели, столько и имеют.
Но зато все честно.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:38

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:На недельных прогноз получится слишком размазанным, среднесрочным и, из-за непредсказуемого влияния "прочих факторов", неактуальным.

Я сразу оговорился, что про недельные - это шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки.
Мы вернулись к тому, с чего начали.
Все методы предсказания будущего по прошлому годятся до тех пор, пока не вмешиваются "прочие факторы". а они вмешиваются постоянно. Разумеется, с увеличением срока вероятность появления таких факторов возрастает, но время и сглаживает возмущающее влияние. Поэтому, исходя из соображений общей эрудиции, можно утверждать, что среднесрочные прогнозы более размыты, но могут точнее соответствовать общим тенденциям. Краткосрочные прогнозы могут чаще оказываться точными, но при появлении возмущающих факторов погрешность будет выше. Ну и, повторюсь, на тонком рынке значимыми становятся даже такие факторы, которые не должны были бы оказывать существенное влияние, что увеличивает погрешность анализа.

ЗЫ Как-то мне даже неловко стало обсуждать валюту :(
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:39

  zzzzzz написав:
  сірий написав:
  zzzzzz написав:ГДЕ ДС ?

Спасите от флуда :evil: :evil:

Так не читай,. Это ж как тв -не нравится передача,переключай на другой канал или вообще -выключи :mrgreen:



Погуглите значение слова ФЛУД
Я пришел на ветку о валютном рынке говорить а не выслушивать весь этот понос что пишут 70% посетителей ветки.

ТА НЕ ПСИХУЙ :lol: бакс растёт - жизнь "забуяла"новыми красками :D
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:40

Сибарит
Да тут её уже никто и не обсуждает, я кинул данные по инфляции, вообще нет никакой реакции
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:44

Re: Валютный рынок в контексте

До конца недели будет 30 как пить дать? Да? нет? Согласны?
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:45

  Kabanchik написав:До конца недели будет 30 как пить дать? Да? нет? Согласны?

я бы добавил ЗА :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:48

  Libo написав:
  centurionus написав:Не створюйте собі кумира. Переконаний, при наявності карт-бланша та можливості (і політичної волі) насипати в кишені корупціонерів набої та наркотиння (для "реанімації" совісті та повернення вкраденого), будь-хто може провести реформи. Навіть умовний "старшина Поліщук".


Ой, чье бы уже мычало ...
Правовая держава.
Верховенство права.
Да у вас подсыпают тоже самое в карманы честных людей просто, чтобы обобрать их или сфабриковать. Повсеместно. Открой сайты правозащитных организаций.
А коррупционерам нельзя. С коррупцией надо только честно.
Но так только с коррупцией.
С людьми можно и нечестно.
И вы поддерживаете это.
Скажите, сколько коррупционеров у вас по закону и честно в тюрьмах, сколько их уже не имеют вас?
Отож.
Сколько имели, столько и имеют.
Но зато все честно.
:lol: :lol: :lol:

Ви неправильно зрозуміли. Я ж тільки "за". Але не треба бути "генієм управління" (яким малюють Міхо) для подібного. Все досить рутинно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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