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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:49
Kabanchik написав:
До конца недели будет 30 как пить дать? Да? нет? Согласны?
нет. 28,80-29 потолок.
Два года подряд — разворот в понедельник 16.01.2017 и в понедельник 22.01 .2018. Ждем пика и разворота в понедельник 14.01.19
Пока движка на межбанке не наблюдается, времени для разгона курса - неделя (а может и меньше). .
Может быть до 14.01 многие на каникулах. 14.01 все как один начнут выходить из отпусков и сливаться. Я не зря выделил слово понедельник
многие именно в понедельник
выходят на работу после отпуска. Зимний разворот всегда приходился на понедельник.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 09 січ, 2019 21:20, всього редагувалось 12 разів.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:53
Libo написав:
Вы загнали на крышу человека, которого уважает вест цивилизованный мир, и при этом претендуете на уровень жизни, культуры, правопорядка того самого цивилизованного мира.
Это очень плохо. Для вас самих же.
1. Цивилизованный человек не будет силой прорываться через границу, прикрывая свою задницу другими людьми. Так в цивилизованном мире никто не делает. Так делает только мексиканская мафия, от которой цивилизованный Трамп уже хочет отгородится стеной.
2. Печерский районный суд Киева утвердил сделку со следствием С. Дангадзе, который является соратником бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили.
Окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине.
Таким образом Дангадзе был вынесен условный приговор, после чего он был освобожден.
3. Экс-президент Грузии Михаила Саакашвили уже не интересен, заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя его критику и оскорбления в адрес действующего и избранного президентов страны.
«Он стал обыкновенным клоуном, исходя из своих призывов», — заявил К.Каладзе
11 декабря журналистам.
Можете гордится своим другом и дальше. Только прежде чем пузо подставлять под нож хирурга, нужно поинтересоваться, а держал ли тот хирург когда нибудь скальпель в своих руках.
Это я о массовиках-затейниках лихо претендующих на президентский трон.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:54
centurionus написав:
Ви неправильно зрозуміли. Я ж тільки "за". Але не треба бути "генієм управління" (яким малюють Міхо) для подібного. Все досить рутинно.
Да никакой он не гений. Обыкновенный. Только у него была политическая воля. Несгибаемая. И в Грузии он добился цели, которую перед собой поставил.
А в Украине нет. Потому что вы очень гостеприимные. Пригласили бороться с коррупцией, а когда увидели его волю, загнали на крышу и выгнали из страны. Чтоб не мешал воровать дальше.
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Libo
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:55
player написав: Libo написав:
Вы загнали на крышу человека, которого уважает вест цивилизованный мир, и при этом претендуете на уровень жизни, культуры, правопорядка того самого цивилизованного мира.
Это очень плохо. Для вас самих же.
1. Цивилизованный человек не будет силой прорываться через границу, прикрывая свою задницу другими людьми. Так в цивилизованном мире никто не делает. Так делает только мексиканская мафия, от которой цивилизованный Трамп уже хочет отгородится стеной.
2. Печерский районный суд Киева утвердил сделку со следствием С. Дангадзе, который является соратником бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили.
Окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине.
Таким образом Дангадзе был вынесен условный приговор, после чего он был освобожден.
3. Экс-президент Грузии Михаила Саакашвили уже не интересен, заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя его критику и оскорбления в адрес действующего и избранного президентов страны.
«Он стал обыкновенным клоуном, исходя из своих призывов», — заявил К.Каладзе
11 декабря журналистам.
Можете гордится своим другом и дальше. Только прежде чем пузо подставлять под нож хирурга, нужно поинтересоваться, а держал ли тот хирург когда нибудь скальпель в своих руках.
Это я о массовиках-затейниках лихо претендующих на президентский трон.
Так много написано и без Ашибок
-ТОЧНО МЕТОДИЧКА ПОРОХОВСКАЯ
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:56
zzzzzz написав:Сибарит
Да тут её уже никто и не обсуждает, я кинул данные по инфляции, вообще нет никакой реакции
Не звертайте увагу. Час вже пізній.
Дані по інфляції, звичайно, цікаві. Хоча я як пересічний, який веде сімейний бюджет вже майже 10 років, абсолютно із ними не погоджуюсь
Виходить, можна і облікову ставку знизити, щоб економіці краще було. Але тут згадуємо вчорашні % хотілки по ОВДП і про все забуваємо.
Кращий варіант підійти до 28,4-28,7 і на тому зупинитись. Думаю так всім добре буде.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:59
Kabanchik написав:
До конца недели будет 30 как пить дать? Да? нет? Согласны?
Очень хотелось бы, но видимо вряд ли.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:04
Kabanchik написав:
До конца недели будет 30 как пить дать? Да? нет? Согласны?
согласны, но ровно через неделю, когда корабли пойдут...
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edvardd
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:04
change_pm написав: Kabanchik написав:
До конца недели будет 30 как пить дать? Да? нет? Согласны?
Очень хотелось бы, но видимо вряд ли.
А интересы у многих одинаковы-недвига,валюта
Напрашивается вывод
1.-съёмное жильё
2.-есть лишних 100$
3.-мечта стать миллионером на халяву
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:06
edvardd написав: Kabanchik написав:
До конца недели будет 30 как пить дать? Да? нет? Согласны?
согласны, но ровно через неделю, когда корабли пойдут...
т.е вы готовы отдать (вот так -ЗА ТАК)весь флот
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:13
player
Слушай, кто такие Печерский суд и Каха Каладзе???
Это цивилизация?
Это самый продажный и бесчестный суд, презираемый настоящей цивилизацией. И еще рыл тоннель из Лондона в Бомбей ... А Каха хороший футболист, но неуч и бездарь во всем остальном.
А с Мишей до сих пор встречаются все самые авторитетные лидеры мира. Они его уважают и он им очень интересен. Он единственный лидер на пост-советском пространстве, кто полностью искоренил коррупцию в самой коррумпированной стране. Второй момент - он сделал это молниесно. Его опыт все внимательно изучают.
Ваши ботофермы не напишут же, куда поехал Миша, с кем встретился, о чем говорил ...
Невежды в международных вопросах.
В закрытом совке люди больше интересовались и знали. Голоса слушали. А вы только про звр, остатки, возврат ндс и пр.х., которую сами мало понимаете.
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Libo
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