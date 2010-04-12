Додано: Сер 09 січ, 2019 21:13

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Слушай, кто такие Печерский суд и Каха Каладзе???

Это цивилизация?

Это самый продажный и бесчестный суд, презираемый настоящей цивилизацией. И еще рыл тоннель из Лондона в Бомбей ... А Каха хороший футболист, но неуч и бездарь во всем остальном.

А с Мишей до сих пор встречаются все самые авторитетные лидеры мира. Они его уважают и он им очень интересен. Он единственный лидер на пост-советском пространстве, кто полностью искоренил коррупцию в самой коррумпированной стране. Второй момент - он сделал это молниесно. Его опыт все внимательно изучают.

Ваши ботофермы не напишут же, куда поехал Миша, с кем встретился, о чем говорил ...

Невежды в международных вопросах.

В закрытом совке люди больше интересовались и знали. Голоса слушали. А вы только про звр, остатки, возврат ндс и пр.х., которую сами мало понимаете.