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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:20
Libo Он её не остановил он её сделал "Элитной""правительственной" -- не позволяя другим... Параленьно выдворив всех воров в законе ...PS И Это конечно достижение... Но за реформы отвечал другой человек (от Швилли только был карт бланш).Каха Бендукидзе --вот реальный реформатор если кто не знает ...
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:29
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:33
Я работал в то время в Грузии... С доступом к информации из первых уст. Не спорьте со мной на эту тему.
Меня поражает ваша наглость. Я проживший там приличное время и досконально знающий ту обстановку из первоисточников, и вы меня переубеждаете на основе какой-то фейковой инет галиматни.
Тут есть кто был в Грузии хотя бы месяц? Или прочитал про Грузию хотя бы три книжки?
Отож.
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:34
Недавно прибывший в Украину тепловоз General Electric GE ТЭ33АС «Тризуб» из-за сильного снегопада застрял на железнодорожных путях в Донецкой области. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил экс-министр Геннадий Кава.
ПРОИСШЕСТВИЕ. Кава отметил, что из снежного плена тепловоз General Electric вызволяли при помощи советского тепловоза 2ТЭ116, построенного 37 лет назад. Экс-министр уточнил, что американский локомотив застрял 3 января на железнодорожном участке Волоноваха – Камыш-Зоря.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Кава обращает внимание на то, что американский тепловоз забуксовал с составом в 3,8 тыс. тонн, тогда как советские тепловозы до сих пор способы перевозить составы от 4,5 до 6 тыс. тонн.
ОТМЕТИМ, что Украина заключила контракт на сумму в 1 млрд долларов с американской компанией GE Transportation. По условиям контракта, «Укрзалізниця» до 2034 года получит от General Electric 259 дизельных локомотивов GE TE33A «Тризуб».
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:35
Моя наглость ... %) не смешите есть возразить по поводу ??? или просто потрындеть.... Тоже кое-что знаю и не из гугла...PS не изволите-ли сказать в каких ресторанах Киева постоянно бывал Михо- .. ?
Востаннє редагувалось Den в Сер 09 січ, 2019 21:38, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:36
Дело не суде, а в 500.000$, которые передал Курченко команде Михо.
Поэтому мачо уже не скоро появится в Украине. Он храбрый только на Facebook.
Кстати, Грузия отвергла кандидатуру посла США Бриджит Бринк из-за её симпатий к Саакашвили. Это немыслимо. Какая-то Грузия отвергла кандидатуру целого американского посла.
Так Мишико там начудил.
Если честно, то этот персонаж мне абсолютно не интересен, чтобы его тут так долго обсуждать.
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:38
О грузинских реформах подробно все тут:
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:43
Re: Валютный рынок в контексте
Давайте общаться по теме, без флуда.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:44
Это хорошо теперь перечитай что было написано выше.... Каха Бендукидзе--ДА делал реформы ... Корупция ... Да ушла , но Перешла в ВЫШЫЕ ЭШЕЛОНЫ ВЛАСТИ... СЛив засчитан...
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:47
Где фигуранты, кто в тюрьме из тех, кто получал и юзал курченские поллимона?
А за нелегальный перевоз через границу?
Ты у Бриджит Бринк свечку держал или тебе порохоботы это рассказали?
А теперь послушай рассказ очевидца.
После своего переизбрания Миша приезжал в США. Программа была как для действующего главы государства. Встречи на высшем уровне - с президентом, главой МВФ и ВБ. ВБ провел с его участием большой семинар для представителей всех стран в ВБ функционеров, как надо бороться с коррупцией.
И он был уже бывшим.
Нашего действующего так не встречали и не принимали как Мишу бывшего.
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