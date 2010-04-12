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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 139140141142143>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 134
1. Від 15 до 20%
26%
35
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
73
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:20

Libo Он её не остановил он её сделал "Элитной""правительственной" -- не позволяя другим... Параленьно выдворив всех воров в законе ...PS И Это конечно достижение... Но за реформы отвечал другой человек (от Швилли только был карт бланш).Каха Бендукидзе --вот реальный реформатор если кто не знает ...
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:29

  zzzzzz написав:Сибарит
Да тут её уже никто и не обсуждает, я кинул данные по инфляции, вообще нет никакой реакции

Я плюс поставив.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:33

  Den написав:Libo Он её не остановил он её сделал "Элитной""правительственной" -- не позволяя другим... Параленьно выдворив всех воров в законе ...


Я работал в то время в Грузии... С доступом к информации из первых уст. Не спорьте со мной на эту тему.
Меня поражает ваша наглость. Я проживший там приличное время и досконально знающий ту обстановку из первоисточников, и вы меня переубеждаете на основе какой-то фейковой инет галиматни.
Тут есть кто был в Грузии хотя бы месяц? Или прочитал про Грузию хотя бы три книжки?
Отож. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:34

Недавно прибывший в Украину тепловоз General Electric GE ТЭ33АС «Тризуб» из-за сильного снегопада застрял на железнодорожных путях в Донецкой области. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил экс-министр Геннадий Кава.
ПРОИСШЕСТВИЕ. Кава отметил, что из снежного плена тепловоз General Electric вызволяли при помощи советского тепловоза 2ТЭ116, построенного 37 лет назад. Экс-министр уточнил, что американский локомотив застрял 3 января на железнодорожном участке Волоноваха – Камыш-Зоря.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Кава обращает внимание на то, что американский тепловоз забуксовал с составом в 3,8 тыс. тонн, тогда как советские тепловозы до сих пор способы перевозить составы от 4,5 до 6 тыс. тонн.
ОТМЕТИМ, что Украина заключила контракт на сумму в 1 млрд долларов с американской компанией GE Transportation. По условиям контракта, «Укрзалізниця» до 2034 года получит от General Electric 259 дизельных локомотивов GE TE33A «Тризуб».
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:35

  Libo написав:
  Den написав:Libo Он её не остановил он её сделал "Элитной""правительственной" -- не позволяя другим... Параленьно выдворив всех воров в законе ...


Я работал в то время в Грузии... С доступом к информации из первых уст. Не спорьте со мной на эту тему.
Меня поражает ваша наглость. Я проживший там приличное время и досконально знающий ту обстановку из первоисточников, и вы меня переубеждаете на основе какой-то фейковой инет галиматни.
Тут есть кто был в Грузии хотя бы месяц? Или прочитал про Грузию хотя бы три книжки?
Отож. 8)
Моя наглость ... %) не смешите есть возразить по поводу ??? или просто потрындеть.... Тоже кое-что знаю и не из гугла...PS не изволите-ли сказать в каких ресторанах Киева постоянно бывал Михо- .. ?
Востаннє редагувалось Den в Сер 09 січ, 2019 21:38, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:36

  Libo написав:player
Слушай, кто такие Печерский суд и Каха Каладзе???
Это цивилизация?

Дело не суде, а в 500.000$, которые передал Курченко команде Михо.
Поэтому мачо уже не скоро появится в Украине. Он храбрый только на Facebook.
Кстати, Грузия отвергла кандидатуру посла США Бриджит Бринк из-за её симпатий к Саакашвили. Это немыслимо. Какая-то Грузия отвергла кандидатуру целого американского посла.
Так Мишико там начудил.

Если честно, то этот персонаж мне абсолютно не интересен, чтобы его тут так долго обсуждать.
player
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:38

  Den написав:Libo Он её не остановил он её сделал "Элитной""правительственной" -- не позволяя другим... Параленьно выдворив всех воров в законе ...PS И Это конечно достижение... Но за реформы отвечал другой человек (от Швилли только был карт бланш).Каха Бендукидзе --вот реальный реформатор если кто не знает ...


О грузинских реформах подробно все тут:

http://siteresources.worldbank.org/INTG ... ussian.pdf
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:43

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:Каха Бендукидзе --вот реальный реформатор если кто не знает ...
земля ему пухом. :cry:
Давайте общаться по теме, без флуда.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:44

  Libo написав:
  Den написав:Libo Он её не остановил он её сделал "Элитной""правительственной" -- не позволяя другим... Параленьно выдворив всех воров в законе ...PS И Это конечно достижение... Но за реформы отвечал другой человек (от Швилли только был карт бланш).Каха Бендукидзе --вот реальный реформатор если кто не знает ...


О грузинских реформах подробно все тут:

http://siteresources.worldbank.org/INTG ... ussian.pdf
Это хорошо теперь перечитай что было написано выше.... Каха Бендукидзе--ДА делал реформы ... Корупция ... Да ушла , но Перешла в ВЫШЫЕ ЭШЕЛОНЫ ВЛАСТИ... СЛив засчитан...
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:47

  player написав:Дело не суде, а в 500.000$, которые передал Курченко команде Михо.
Поэтому мачо уже не скоро появится в Украине. Он храбрый только на Facebook.
Кстати, Грузия отвергла кандидатуру посла США Бриджит Бринк из-за её симпатий к Саакашвили. Это немыслимо. Какая-то Грузия отвергла кандидатуру целого американского посла.
Так Мишико там начудил.

Если честно, то этот персонаж мне абсолютно не интересен, чтобы его тут так долго обсуждать.


Где фигуранты, кто в тюрьме из тех, кто получал и юзал курченские поллимона?
А за нелегальный перевоз через границу?
Ты у Бриджит Бринк свечку держал или тебе порохоботы это рассказали?
А теперь послушай рассказ очевидца.
После своего переизбрания Миша приезжал в США. Программа была как для действующего главы государства. Встречи на высшем уровне - с президентом, главой МВФ и ВБ. ВБ провел с его участием большой семинар для представителей всех стран в ВБ функционеров, как надо бороться с коррупцией.
И он был уже бывшим.
Нашего действующего так не встречали и не принимали как Мишу бывшего. :?
Libo
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