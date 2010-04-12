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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 140141142143>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 134
1. Від 15 до 20%
26%
35
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
8
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
73
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:54

  Den написав:
Это хорошо теперь перечитай что было написано выше.... Каха Бендукидзе--ДА делал реформы ... Корупция ... Да ушла , но Перешла в ВЫШЫЕ ЭШЕЛОНЫ ВЛАСТИ... СЛив засчитан...


Ты чего?
Я тебе говорил что-то про Бендукидзе?
Я тебе рекоммендовал просто прочитать историю в деталях.
И про высшие эшелоны власти тут с умным видом не рассказывай. А просто посмотри страновые рейтинги коррупции и они говорят сами за себя и о низших, и о высших эшелонах власти ...
Нашелся эксперт по Грузии. :x
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:55

  Kabanchik написав:До конца недели будет 30 как пить дать? Да? нет? Согласны?

запахло смаженою свіжиною
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:57

  Libo написав:
  tea написав:
  Кицьka написав:tea нема руху майже зовсім

Давайте подумаємо логічно.
Ви готові продати по 28.07.
Є київські обмінки,готові купити по 28.15.
Може вигідно здійснити маршрут з точки А в точку Б зі швидкістю
140 км/год.,доки ще там є курс купівлі 28.15.


Чай, так быстро ездить, чтоб заработать на тыще баксов вшивые 80 грн.?!
Да я за 80 грн. с дивана не встану. Сам меньше сотки официанту на чай не даю. А тем более по такому морозу. Нищие и бомжи за 50 грн. машину протереть отказываются, а ты хочешь, чтоб добропорядочные граждане из-за этой мелочи по городу со скоростью 140 км/год. ездили, бензин палили, свое драгоценное время тратили ...
:roll:

... мабуть, Ви не читали відгук пана Кверті про Чая :roll: (вони десь на футболі бачились) :shock: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:18

таки отвязали санитары буйных...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:27

  Сибарит написав:
ЗЫ Как-то мне даже неловко стало обсуждать валюту :(

Та да. :(
Речь не о предсказаниях на основании прошлого.
Только модель прогнозирования с определенной долей вероятности, которую предстоит определить статистически.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:30

  zzzzzz написав:Сибарит
Да тут её уже никто и не обсуждает, я кинул данные по инфляции, вообще нет никакой реакции

Видел. Заблудились во флуде. Не убирайте далеко.
Обсудим когда "голуби разлетятся".
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:34

  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:Сибарит
Да тут её уже никто и не обсуждает, я кинул данные по инфляции, вообще нет никакой реакции

Видел. Заблудились во флуде. Не убирайте далеко.
Обсудим когда "голуби разлетятся".

НБУ цілий рік вів таку політику,щоб ввійти в однозначну інфляцію.Як один з основних кроків - підвищення облікової.Що далі?Адже ввійшли по року в 9.8%,а запланована на 2019 рік має бути ще нижчою.Таргетуватимуть далі?
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:35

  velvet написав:Недавно прибывший в Украину тепловоз General Electric GE ТЭ33АС «Тризуб» из-за сильного снегопада застрял на железнодорожных путях в Донецкой области.

Точно, тепловоз - г0вёный.
А снег чистить зачем?! Он сам растает.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:38

  Yuri_T написав:таки отвязали санитары буйных...

ТАк зав.отделением в отгуле...
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:41

Нда ... ( интересная движуха )

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sani_2012
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