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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:54
Den написав:
Это хорошо теперь перечитай что было написано выше.... Каха Бендукидзе--ДА делал реформы ... Корупция ... Да ушла , но Перешла в ВЫШЫЕ ЭШЕЛОНЫ ВЛАСТИ... СЛив засчитан...
Ты чего?
Я тебе говорил что-то про Бендукидзе?
Я тебе рекоммендовал просто прочитать историю в деталях.
И про высшие эшелоны власти тут с умным видом не рассказывай. А просто посмотри страновые рейтинги коррупции и они говорят сами за себя и о низших, и о высших эшелонах власти ...
Нашелся эксперт по Грузии.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:55
Kabanchik написав:
До конца недели будет 30 как пить дать? Да? нет? Согласны?
запахло смаженою свіжиною
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:57
Libo написав: tea написав: Кицьka написав:tea
нема руху майже зовсім
Давайте подумаємо логічно.
Ви готові продати по 28.07.
Є київські обмінки,готові купити по 28.15.
Може вигідно здійснити маршрут з точки А в точку Б зі швидкістю
140 км/год.,доки ще там є курс купівлі 28.15.
Чай, так быстро ездить, чтоб заработать на тыще баксов вшивые 80 грн.?!
Да я за 80 грн. с дивана не встану. Сам меньше сотки официанту на чай не даю. А тем более по такому морозу. Нищие и бомжи за 50 грн. машину протереть отказываются, а ты хочешь, чтоб добропорядочные граждане из-за этой мелочи по городу со скоростью 140 км/год. ездили, бензин палили, свое драгоценное время тратили ...
... мабуть, Ви не читали відгук пана Кверті про Чая
(вони десь на футболі бачились)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:18
таки отвязали санитары буйных...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:27
Сибарит написав:
ЗЫ Как-то мне даже неловко стало обсуждать валюту
Та да.
Речь не о предсказаниях на основании прошлого.
Только модель прогнозирования с определенной долей вероятности, которую предстоит определить статистически.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:30
zzzzzz написав:Сибарит
Да тут её уже никто и не обсуждает, я кинул данные по инфляции, вообще нет никакой реакции
Видел. Заблудились во флуде. Не убирайте далеко.
Обсудим когда "голуби разлетятся".
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:34
vovan_prm написав: zzzzzz написав:Сибарит
Да тут её уже никто и не обсуждает, я кинул данные по инфляции, вообще нет никакой реакции
Видел. Заблудились во флуде. Не убирайте далеко.
Обсудим когда "голуби разлетятся".
НБУ цілий рік вів таку політику,щоб ввійти в однозначну інфляцію.Як один з основних кроків - підвищення облікової.Що далі?Адже ввійшли по року в 9.8%,а запланована на 2019 рік має бути ще нижчою.Таргетуватимуть далі?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:35
velvet написав:
Недавно прибывший в Украину тепловоз General Electric GE ТЭ33АС «Тризуб» из-за сильного снегопада застрял на железнодорожных путях в Донецкой области.
Точно, тепловоз - г0вёный.
А снег чистить зачем?! Он сам растает.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:38
Yuri_T написав:
таки отвязали санитары буйных...
ТАк зав.отделением в отгуле...
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:41
Нда ... ( интересная движуха )*Відправлено з Чату
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