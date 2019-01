Додано: Сер 09 січ, 2019 22:42

Libo написав: Где фигуранты, кто в тюрьме из тех, кто получал и юзал курченские поллимона?

А за нелегальный перевоз через границу?

Где фигуранты, кто в тюрьме из тех, кто получал и юзал курченские поллимона?А за нелегальный перевоз через границу?

Libo написав: Ты у Бриджит Бринк свечку держал или тебе порохоботы это рассказали?

Ты у Бриджит Бринк свечку держал или тебе порохоботы это рассказали?

Libo написав: А теперь послушай рассказ очевидца.

После своего переизбрания Миша приезжал в США. Программа была как для действующего главы государства. Встречи на высшем уровне - с президентом, главой МВФ и ВБ. ВБ провел с его участием большой семинар для представителей всех стран в ВБ функционеров, как надо бороться с коррупцией.

И он был уже бывшим.

Нашего действующего так не встречали и не принимали как Мишу бывшего. А теперь послушай рассказ очевидца.После своего переизбрания Миша приезжал в США. Программа была как для действующего главы государства. Встречи на высшем уровне - с президентом, главой МВФ и ВБ. ВБ провел с его участием большой семинар для представителей всех стран в ВБ функционеров, как надо бороться с коррупцией.И он был уже бывшим.Нашего действующего так не встречали и не принимали как Мишу бывшего.

Фигуранты пошли на сделку со следствием и сдали Мишико с потрохами. За что и получили условные сроки.Свечка тут не нужна, так как это многим известно, кроме вас:Foreign Policy media has reported that the Georgian government has rebuffed US Foreign Service officer Bridget Brink to become a new ambassador to Georgia because of the alleged predisposition toward former Georgian President Mikheil Saakashvili.Это когда было и кто тогда был президентом США?При Рейгане и С.Хусейна неплохо принимали. Даже почетного гражданина дали. Потом правда повесили...Сейчас другие времена и другие нравы. У Трампа сейчас головная боль с Китаем, Турцией, Ираном, Сев.Корей, РФ, Сирией... Плюс импичмент на носу.Ну приедет грузинский биджо а США? Кому он там будет нужен? Не будет уже генацвали на высшем уровне. Всё. Король уже голый....