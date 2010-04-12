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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 08:30
7км 28,07/08-28,16/18
не спілкуюсь з порохоботами
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Додано: Чет 10 січ, 2019 08:54
Что же, будем считать, что рекорд стрижки главных оленей 2019 года обновился до 28.25
Кабанчики, поднажмите! Давайте хотя бы до 28.50 на прием в банке, чтобы я слил заготовленное, а потом уже можно заканчивать)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Чет 10 січ, 2019 09:18
банк инвестиций и сбережений на себя доллар по 28,15. Кто выше?
Макар Пасенюк - фінасист мафії
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Додано: Чет 10 січ, 2019 09:35
Alex2006 написав:
Что же, будем считать, что рекорд стрижки главных оленей 2019 года обновился до 28.25
Кабанчики, поднажмите! Давайте хотя бы до 28.50 на прием в банке, чтобы я слил заготовленное, а потом уже можно заканчивать)
Ви думаєте на всіх гривні вистачить?
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
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strategbob
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Додано: Чет 10 січ, 2019 09:44
strategbob написав: Alex2006 написав:
Что же, будем считать, что рекорд стрижки главных оленей 2019 года обновился до 28.25
Кабанчики, поднажмите! Давайте хотя бы до 28.50 на прием в банке, чтобы я слил заготовленное, а потом уже можно заканчивать)
Ви думаєте на всіх гривні вистачить?
Надеюсь, что конкуренты сольются сейчас))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Чет 10 січ, 2019 09:46
Alex2006 написав: strategbob написав: Alex2006 написав:
Что же, будем считать, что рекорд стрижки главных оленей 2019 года обновился до 28.25
Кабанчики, поднажмите! Давайте хотя бы до 28.50 на прием в банке, чтобы я слил заготовленное, а потом уже можно заканчивать)
Ви думаєте на всіх гривні вистачить?
Надеюсь, что конкуренты сольются сейчас))
какой же дурак будет сливаться если котировки ростут?
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dima_beleb
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Додано: Чет 10 січ, 2019 09:52
dima_beleb написав: Alex2006 написав: strategbob написав:
Ви думаєте на всіх гривні вистачить?
Надеюсь, что конкуренты сольются сейчас))
какой же дурак будет сливаться если котировки ростут?
А ви знаєте доки вони будуть рости? А ви встигнете все злити, коли тренд розвернеться? А на ваше все знайдеться стільки гривні?
Якщо можете дати відповіді на ці питання - буду дуже вдячний. Можливо я мислю не вірно?
Франківськ прокинувся. 28,08/28,22
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
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strategbob
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Додано: Чет 10 січ, 2019 09:56
Alex2006 написав:
Что же, будем считать, что рекорд стрижки главных оленей 2019 года обновился до 28.25
Кабанчики, поднажмите! Давайте хотя бы до 28.50 на прием в банке, чтобы я слил заготовленное, а потом уже можно заканчивать)
а чо не слил 27 ноября? Уже бы и проценты наросли
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Додано: Чет 10 січ, 2019 09:59
Ну все, сьогодні точно вниз..)
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Додано: Чет 10 січ, 2019 10:00
strategbob написав:
А ви знаєте доки вони будуть рости? А ви встигнете все злити, коли тренд розвернеться? А на ваше все знайдеться стільки гривні?
Якщо можете дати відповіді на ці питання - буду дуже вдячний. Можливо я мислю не вірно?
Франківськ прокинувся. 28,08/28,22
нет конечно. ни кто ни чего не знает.
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dima_beleb
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