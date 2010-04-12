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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 136137138139>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 135
1. Від 15 до 20%
26%
35
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
73
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:30

7км 28,07/08-28,16/18
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:54

Re: Валютный рынок в контексте

Что же, будем считать, что рекорд стрижки главных оленей 2019 года обновился до 28.25 :) Кабанчики, поднажмите! Давайте хотя бы до 28.50 на прием в банке, чтобы я слил заготовленное, а потом уже можно заканчивать)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:09

  Alex2006 написав:Что же, будем считать, что рекорд стрижки главных оленей 2019 года обновился до 28.25 :) Кабанчики, поднажмите! Давайте хотя бы до 28.50 на прием в банке, чтобы я слил заготовленное, а потом уже можно заканчивать)



А что вы думаете о мировом финансовом кризисе 2019-2020? Я даже тему тут создал по этому поводу.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:18

Re: Валютный рынок в контексте

банк инвестиций и сбережений на себя доллар по 28,15. Кто выше?
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:35

  Alex2006 написав:Что же, будем считать, что рекорд стрижки главных оленей 2019 года обновился до 28.25 :) Кабанчики, поднажмите! Давайте хотя бы до 28.50 на прием в банке, чтобы я слил заготовленное, а потом уже можно заканчивать)

Ви думаєте на всіх гривні вистачить?
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:44

  strategbob написав:
  Alex2006 написав:Что же, будем считать, что рекорд стрижки главных оленей 2019 года обновился до 28.25 :) Кабанчики, поднажмите! Давайте хотя бы до 28.50 на прием в банке, чтобы я слил заготовленное, а потом уже можно заканчивать)

Ви думаєте на всіх гривні вистачить?

Надеюсь, что конкуренты сольются сейчас))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:46

  Alex2006 написав:
  strategbob написав:
  Alex2006 написав:Что же, будем считать, что рекорд стрижки главных оленей 2019 года обновился до 28.25 :) Кабанчики, поднажмите! Давайте хотя бы до 28.50 на прием в банке, чтобы я слил заготовленное, а потом уже можно заканчивать)

Ви думаєте на всіх гривні вистачить?

Надеюсь, что конкуренты сольются сейчас))

какой же дурак будет сливаться если котировки ростут?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:52

  dima_beleb написав:
  Alex2006 написав:
  strategbob написав:Ви думаєте на всіх гривні вистачить?

Надеюсь, что конкуренты сольются сейчас))

какой же дурак будет сливаться если котировки ростут?

А ви знаєте доки вони будуть рости? А ви встигнете все злити, коли тренд розвернеться? А на ваше все знайдеться стільки гривні?
Якщо можете дати відповіді на ці питання - буду дуже вдячний. Можливо я мислю не вірно?
Франківськ прокинувся. 28,08/28,22
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:56

Возможно, это и есть начало мирового кризиса. Был рост гривны, кто надо затарился долларами и теперь время роста. Если посмотреть кто скупал доллар и сколько было скуплено - есть где-то в открытых источниках такая информация?
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:56

  Alex2006 написав:Что же, будем считать, что рекорд стрижки главных оленей 2019 года обновился до 28.25 :) Кабанчики, поднажмите! Давайте хотя бы до 28.50 на прием в банке, чтобы я слил заготовленное, а потом уже можно заканчивать)

а чо не слил 27 ноября? Уже бы и проценты наросли
Вело
 
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