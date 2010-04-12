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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 140141142143144145>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 137
1. Від 15 до 20%
26%
36
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
74
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:34

Re: Валютный рынок в контексте

Что же, Валера настало твоё время!

Расчехляю кубышку и начинаю лить.
В курс выше 27.8 весной - не верю.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:36

  swodnix написав:Гурман Добрый день.

Спасибо за оперативную сводку по МБ. Если Вас не затруднит просьба по возможности выкладывать сюда такие скрины почаще.
---------------------------

Николаев ПОВы - 28.00/30
Опт - пока вяло вверх 28.15-17 на себя. Спрос по таким ценам мизерный.

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Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:37

  zzzzzz написав:Вот почему ликвидность упала

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роловер +?
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:40

28.27 мб

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:40

Re: Валютный рынок в контексте

Кто-то помнит, закрепление новых неснижаемых вершин, с 4.5 до 8, с 8 до 13, с 13 до 18, с 18 до 26 происходило в зимние периоды?

Не хотелось бы попасть на новую незыблемую вершину - 32 :)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:42

  Captain Obvious написав:Кто-то помнит, закрепление новых неснижаемых вершин, с 4.5 до 8, с 8 до 13, с 13 до 18, с 18 до 26 происходило в зимние периоды?

Не хотелось бы попасть на новую незыблемую вершину - 32 :)

Так вы лить начинаете или еще не решились ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:43

  zzzzzz написав:
  Captain Obvious написав:Кто-то помнит, закрепление новых неснижаемых вершин, с 4.5 до 8, с 8 до 13, с 13 до 18, с 18 до 26 происходило в зимние периоды?

Не хотелось бы попасть на новую незыблемую вершину - 32 :)

Так вы лить начинаете или еще не решились ?


Частями начинаю, в Одессе принимают уже па.20.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:43

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Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:44

zzzzzz

Как говорится включаемся - банки управляют ликвидностью на корр счете исключительно из норматива резервирования корр счета НБУ, и период резервирования 10 число месяца - 09 число следующего месяца.
Вчера был последний день по месячному нормативу, банки изрядно накушались и излишки стройными рядами НА НОЧЬ занесли регулятору!

Ликвидности хватает, жуем попкорн и бдим :)
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:45

  Гурман написав:Зображення


Надо полагать, весь праздник жизни закончится, как только нбу ливанет как следует, а не сиротские 10—20.

Пока причин для роста нет ни малейших. От слова совсем. Ну, кроме как если «нужным людям» нужно «помочь».
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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