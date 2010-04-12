Что же, Валера настало твоё время!
Расчехляю кубышку и начинаю лить.
В курс выше 27.8 весной - не верю.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:34
Re: Валютный рынок в контексте
Что же, Валера настало твоё время!
Расчехляю кубышку и начинаю лить.
В курс выше 27.8 весной - не верю.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:36
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:40
28.27 мб
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:40
Re: Валютный рынок в контексте
Кто-то помнит, закрепление новых неснижаемых вершин, с 4.5 до 8, с 8 до 13, с 13 до 18, с 18 до 26 происходило в зимние периоды?
Не хотелось бы попасть на новую незыблемую вершину - 32
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:42
Так вы лить начинаете или еще не решились ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:43
Частями начинаю, в Одессе принимают уже па.20.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:44
zzzzzz
Как говорится включаемся - банки управляют ликвидностью на корр счете исключительно из норматива резервирования корр счета НБУ, и период резервирования 10 число месяца - 09 число следующего месяца.
Вчера был последний день по месячному нормативу, банки изрядно накушались и излишки стройными рядами НА НОЧЬ занесли регулятору!
Ликвидности хватает, жуем попкорн и бдим
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:45
Надо полагать, весь праздник жизни закончится, как только нбу ливанет как следует, а не сиротские 10—20.
Пока причин для роста нет ни малейших. От слова совсем. Ну, кроме как если «нужным людям» нужно «помочь».
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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