Додано: Чет 10 січ, 2019 10:34

Что же, Валера настало твоё время!



Расчехляю кубышку и начинаю лить.

В курс выше 27.8 весной - не верю.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......