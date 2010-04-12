Так эти скрины вроде не секретная информация. Они со всем известного сайта берутся. Вы по Николаеву лучше чаще скидывайте текущие курсы - чтобы я успел "ролики" обуть и
слится на верхах .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:47
Так эти скрины вроде не секретная информация. Они со всем известного сайта берутся. Вы по Николаеву лучше чаще скидывайте текущие курсы - чтобы я успел "ролики" обуть и
слится на верхах .
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:48
Re: Валютный рынок в контексте
Ставлю на замедление движухи завтра.
И разворот в пн.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:48
Re: Валютный рынок в контексте
Харьков реальный на момент 28,25/28,38
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:50
Re: Валютный рынок в контексте
А четкий сигнал для слива - когда все замрут разом с начала торгов когда активная торговля началась, замрут межбанк и нал.
Обычно есть часа два чтобы накормить обменки.
Потом опт отказывается на себя брать больше 2000, и это начало конца
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Чет 10 січ, 2019 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:53
Re: Валютный рынок в контексте
я подожду обеда. Не ясно, куда дойдет межбанк
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:53
Re: Валютный рынок в контексте
З року в рік нічого не міняється, подивимось, чи протримається ріст до 20-х чисел.
Дивує лише одне, чому грудень не був стандартним...
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:55
Востаннє редагувалось сірий в Чет 10 січ, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:56
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:06
Re: Валютный рынок в контексте
Ага все такие вумные а обменки тупые. Когда курс растёт или падает обменки не сильно-то работают с крупными суммами, сотку может быть примут.
Давайте общаться по теме, без флуда.
Василь-Рівне в игноре
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