RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 141142143144145>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 137
1. Від 15 до 20%
26%
36
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
74
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:47

  swodnix написав:Гурман Добрый день.

Спасибо за оперативную сводку по МБ. Если Вас не затруднит просьба по возможности выкладывать сюда такие скрины почаще.
---------------------------

Николаев ПОВы - 28.00/30
Опт - пока вяло вверх 28.15-17 на себя. Спрос по таким ценам мизерный.



Так эти скрины вроде не секретная информация. Они со всем известного сайта берутся. Вы по Николаеву лучше чаще скидывайте текущие курсы - чтобы я успел "ролики" обуть и
слится на верхах :D.
XsanyaX
 
Повідомлень: 14
З нами з: 28.02.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:48

Re: Валютный рынок в контексте

Ставлю на замедление движухи завтра.
И разворот в пн. :D
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1090
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:48

Re: Валютный рынок в контексте

Харьков реальный на момент 28,25/28,38
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1416
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:50

Re: Валютный рынок в контексте

А четкий сигнал для слива - когда все замрут разом с начала торгов когда активная торговля началась, замрут межбанк и нал.
Обычно есть часа два чтобы накормить обменки.
Потом опт отказывается на себя брать больше 2000, и это начало конца :)
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Чет 10 січ, 2019 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1090
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:52

Готовьтесь к 35 к концу января.
Kabanchik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 370
З нами з: 27.09.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:53

Re: Валютный рынок в контексте

я подожду обеда. Не ясно, куда дойдет межбанк
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
Повідомлень: 352
З нами з: 09.11.14
Подякував: 146 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:53

Re: Валютный рынок в контексте

З року в рік нічого не міняється, подивимось, чи протримається ріст до 20-х чисел.
Дивує лише одне, чому грудень не був стандартним...
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2762
З нами з: 19.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:55

  Kabanchik написав:Готовьтесь к 35 к концу января.

:lol: Красавчик..ещё вчера ванговал 30
Востаннє редагувалось сірий в Чет 10 січ, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:56

  Kabanchik написав:Готовьтесь к 35 к концу января.


Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1090
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Captain Obvious написав:Обычно есть часа два чтобы накормить обменки.

Ага все такие вумные а обменки тупые. Когда курс растёт или падает обменки не сильно-то работают с крупными суммами, сотку может быть примут.
Давайте общаться по теме, без флуда.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 06.04.16
Подякував: 84 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 141142143144145>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edgar_po, Google Adsense [Bot], skorpi, swodnix, Vitalych-new і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1414, 1415, 1416
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14154 1627869
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:23
AVZ
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6525 1389508
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 23:08
yama
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 259450
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.