RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 142143144145>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 137
1. Від 15 до 20%
26%
36
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
7%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
74
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:10

  Captain Obvious написав:Ставлю на замедление движухи завтра.
И разворот в пн. :D

Накажут нервных,а потом в гору :mrgreen:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:11

  vitaliian написав:
  Captain Obvious написав:Обычно есть часа два чтобы накормить обменки.

Ага все такие вумные а обменки тупые. Когда курс растёт или падает обменки не сильно-то работают с крупными суммами, сотку может быть примут.


Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел.
Я не говорил «на падении», я говорил «когда все застыли».

И вот сейчас как-то все замерли.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1090
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:12

  Captain Obvious написав:Пока причин для роста нет ни малейших. От слова совсем. Ну, кроме как если «нужным людям» нужно «помочь».

Война закончилась, торговый баланс выровнялся, экспортёры повысили продуктивность труда, в страну зашли инвсестиции, прекратилась инфляция, перестали закупать газ и топливо за границей, на выборах победил достойный кандидат, наступил 2049 год.
serega_rubin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 610
З нами з: 22.01.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:14

ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось Гурман в Чет 10 січ, 2019 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 11.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:16

  serega_rubin написав:
  Captain Obvious написав:Пока причин для роста нет ни малейших. От слова совсем. Ну, кроме как если «нужным людям» нужно «помочь».

Война закончилась, торговый баланс выровнялся, экспортёры повысили продуктивность труда, в страну зашли инвсестиции, прекратилась инфляция, перестали закупать газ и топливо за границей, на выборах победил достойный кандидат, наступил 2049 год.

Учитывая что на носу выборы,в офшорах лежит отнюдь не гривна-чувачки сольются по высокому курсу,а не искусственно загруженному. Т.к основной их электорат пенсионеры и бюджетники-повысившийся курс никаких электоральных последствий иметь не будет. Так что рост выглядит вполне логичным.
LuckyG
 
Повідомлень: 674
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:17

  Kabanchik написав:Готовьтесь к 35 к концу января.

че то рановато. согласно пророчеству, должно быть в конце лета.
dima_beleb
 
Повідомлень: 67
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:18

  Волк написав:я подожду обеда. Не ясно, куда дойдет межбанк

в обед всегда идет тормоз. так что это не показатель.
dima_beleb
 
Повідомлень: 67
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:23

по моему мб рисует такой же график как и вчера,наверно важняки хотят расколыхать болотце и заработать,ну а заработок в 20-40 коп.-это мизер,хотя бы от гривны и выше
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:26

  LuckyG написав:
  serega_rubin написав:
  Captain Obvious написав:Пока причин для роста нет ни малейших. От слова совсем. Ну, кроме как если «нужным людям» нужно «помочь».

Война закончилась, торговый баланс выровнялся, экспортёры повысили продуктивность труда, в страну зашли инвсестиции, прекратилась инфляция, перестали закупать газ и топливо за границей, на выборах победил достойный кандидат, наступил 2049 год.

Учитывая что на носу выборы,в офшорах лежит отнюдь не гривна-чувачки сольются по высокому курсу,а не искусственно загруженному. Т.к основной их электорат пенсионеры и бюджетники-повысившийся курс никаких электоральных последствий иметь не будет. Так что рост выглядит вполне логичным.

НДС задерживают, субсидию задерживают, выплаты переселенцам задерживают, выплаты бюджетникам не индексируют на реальную инфляцию, гривну стерилизуют депосертификатами, страна живёт от кредита до кредита и молится на МВФ, банки не кредитуют ни промышленность ни потребкредиты (кредитуется только власть), не существует ни одного объективного обоснования почему курс не должен расти в будущем, чем сильнее задержат пружину сегодня, тем выше ступенька будет завтра. Наступил 2019 год.
serega_rubin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 610
З нами з: 22.01.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:31

Re: Валютный рынок в контексте

  serega_rubin написав:не существует ни одного объективного обоснования почему курс не должен расти в будущем

У любого роста есть верхний предел - спрос. Вы будете заправлять авто бензином по 40-50грн? Кто задирает цену выше спроса, потом хочет или не хочет её снижает. С курсами примерно так же. Дополнительный спрос на валюту создают долги, которые включены в курс гривны. Если бы не долги курс доллара мог бы быть на 20-30% ниже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 січ, 2019 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Давайте общаться по теме, без флуда.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 06.04.16
Подякував: 84 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 142143144145>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edgar_po, Гурман, swodnix, Zebra і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1414, 1415, 1416
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14154 1627863
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:23
AVZ
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6525 1389507
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 23:08
yama
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 259450
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66326)
10.01.2019 11:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.