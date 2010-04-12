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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:11
vitaliian написав: Captain Obvious написав:
Обычно есть часа два чтобы накормить обменки.
Ага все такие вумные а обменки тупые. Когда курс растёт или падает обменки не сильно-то работают с крупными суммами, сотку может быть примут.
Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел.
Я не говорил «на падении», я говорил «когда все застыли».
И вот сейчас как-то все замерли.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:12
Captain Obvious написав:
Пока причин для роста нет ни малейших. От слова совсем. Ну, кроме как если «нужным людям» нужно «помочь».
Война закончилась, торговый баланс выровнялся, экспортёры повысили продуктивность труда, в страну зашли инвсестиции, прекратилась инфляция, перестали закупать газ и топливо за границей, на выборах победил достойный кандидат, наступил 2049 год.
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serega_rubin
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:14
Востаннє редагувалось Гурман
в Чет 10 січ, 2019 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:16
serega_rubin написав: Captain Obvious написав:
Пока причин для роста нет ни малейших. От слова совсем. Ну, кроме как если «нужным людям» нужно «помочь».
Война закончилась, торговый баланс выровнялся, экспортёры повысили продуктивность труда, в страну зашли инвсестиции, прекратилась инфляция, перестали закупать газ и топливо за границей, на выборах победил достойный кандидат, наступил 2049 год.
Учитывая что на носу выборы,в офшорах лежит отнюдь не гривна-чувачки сольются по высокому курсу,а не искусственно загруженному. Т.к основной их электорат пенсионеры и бюджетники-повысившийся курс никаких электоральных последствий иметь не будет. Так что рост выглядит вполне логичным.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:17
Kabanchik написав:
Готовьтесь к 35 к концу января.
че то рановато. согласно пророчеству, должно быть в конце лета.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:18
Волк написав:
я подожду обеда. Не ясно, куда дойдет межбанк
в обед всегда идет тормоз. так что это не показатель.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:23
по моему мб рисует такой же график как и вчера,наверно важняки хотят расколыхать болотце и заработать,ну а заработок в 20-40 коп.-это мизер,хотя бы от гривны и выше
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сірий
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:26
LuckyG написав: serega_rubin написав: Captain Obvious написав:
Пока причин для роста нет ни малейших. От слова совсем. Ну, кроме как если «нужным людям» нужно «помочь».
Война закончилась, торговый баланс выровнялся, экспортёры повысили продуктивность труда, в страну зашли инвсестиции, прекратилась инфляция, перестали закупать газ и топливо за границей, на выборах победил достойный кандидат, наступил 2049 год.
Учитывая что на носу выборы,в офшорах лежит отнюдь не гривна-чувачки сольются по высокому курсу,а не искусственно загруженному. Т.к основной их электорат пенсионеры и бюджетники-повысившийся курс никаких электоральных последствий иметь не будет. Так что рост выглядит вполне логичным.
НДС задерживают, субсидию задерживают, выплаты переселенцам задерживают, выплаты бюджетникам не индексируют на реальную инфляцию, гривну стерилизуют депосертификатами, страна живёт от кредита до кредита и молится на МВФ, банки не кредитуют ни промышленность ни потребкредиты (кредитуется только власть), не существует ни одного объективного обоснования почему курс не должен расти в будущем, чем сильнее задержат пружину сегодня, тем выше ступенька будет завтра. Наступил 2019 год.
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serega_rubin
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:31
serega_rubin написав:
не существует ни одного объективного обоснования почему курс не должен расти в будущем
У любого роста есть верхний предел - спрос. Вы будете заправлять авто бензином по 40-50грн? Кто задирает цену выше спроса, потом хочет или не хочет её снижает. С курсами примерно так же. Дополнительный спрос на валюту создают долги, которые включены в курс гривны. Если бы не долги курс доллара мог бы быть на 20-30% ниже.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 10 січ, 2019 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Давайте общаться по теме, без флуда.
Василь-Рівне в игноре
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