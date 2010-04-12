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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 145146147148149>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 139
1. Від 15 до 20%
26%
36
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
76
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:03

  kharkov_val написав:что вверх не идем?
2823/2835 работаем


Потому что Капитана надо было читать. :)

Я писал про "зависание" посреди торгов.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:04

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Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:05

  Vitalych-new написав:МБ развернулся опять вверх
прошли локальное мини-дно в 11:35


Но гривна у оптовиков от этого не появилась.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:05

  Василь-Рівне написав:
  Перес де Куэльяр написав:Ніхто не дістає, не треба інформувати суспільство котируваннями під свої власні завдання, от і все.

Цим котируванням ціни не має, вона крупногуртовий оператор, це потрібно розуміти, 99% інформаці, що тут озвучується не вартує мізінця цієї леді!

Це у випадку, якщо хтось тією інформацією скористався і заробив реальні гроші... А в іншому випадку, о як взнати погоду на синоптичному сайті!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:07

белочка покупает по 28,20
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:07

  edgar_po написав:где вы смотрите такие курсы? пишите время. на 12:00 мб 28,27/28,29

У Гурмана смотрю

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:15

  vitaliian написав:
  serega_rubin написав:не существует ни одного объективного обоснования почему курс не должен расти в будущем

У любого роста есть верхний предел - спрос. Вы будете заправлять авто бензином по 40-50грн? Кто задирает цену выше спроса, потом хочет или не хочет её снижает. С курсами примерно так же. Дополнительный спрос на валюту создают долги, которые включены в курс гривны. Если бы не долги курс доллара мог бы быть на 20-30% ниже.

Был бензин по 1.50,был по 36. Как заправлялись так и будут. И вы будете. Кто-то откажется и пересядет на общественный транспорт. Но и он-то уже отнюдь не дешев. Кто захочет ехать,но ему дорого-ставит газ. Но покупать топливо будут за любую цену,а цена будет только расти,как росла всегда.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:20

Re: Валютный рынок в контексте

  LuckyG написав:Но покупать топливо будут за любую цену,а цена будет только расти,как росла всегда.

Не всегда.
Я помню бензин по 1.5 доллара. И нам тогда всем было хорошо.
И последнее время топливо дешевеет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:30

  komant733 написав:
  tea написав:
  kharkov_val написав:Киев в гору мы за ним

Гагарін - зніміть шолом і протріть окуляри.
Кицька продає по 28.07.
Хто куди вгору йде?
Спекулянт і барига (с)



А вы почем торгуете валютой?
Нет??Так не указывайте кому почем торговать....

Він не торгує валютою! Він в розмовному жанрі!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:41

Как там МБ, замерз, под закрытие вверх?
сірий
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