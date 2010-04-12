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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:03
kharkov_val написав:
что вверх не идем?
2823/2835 работаем
Потому что Капитана надо было читать.
Я писал про "зависание" посреди торгов.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:04
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:05
Vitalych-new написав:
МБ развернулся опять вверх
прошли локальное мини-дно в 11:35
Но гривна у оптовиков от этого не появилась.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:05
Василь-Рівне написав: Перес де Куэльяр написав:
Ніхто не дістає, не треба інформувати суспільство котируваннями під свої власні завдання, от і все.
Цим котируванням ціни не має, вона крупногуртовий оператор, це потрібно розуміти, 99% інформаці, що тут озвучується не вартує мізінця цієї леді!
Це у випадку, якщо хтось тією інформацією скористався і заробив реальні гроші... А в іншому випадку, о як взнати погоду на синоптичному сайті!
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:07
белочка покупает по 28,20
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vitaliian
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:07
edgar_po написав:
где вы смотрите такие курсы? пишите время. на 12:00 мб 28,27/28,29
У Гурмана смотрю*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:15
vitaliian написав: serega_rubin написав:
не существует ни одного объективного обоснования почему курс не должен расти в будущем
У любого роста есть верхний предел - спрос. Вы будете заправлять авто бензином по 40-50грн? Кто задирает цену выше спроса, потом хочет или не хочет её снижает. С курсами примерно так же. Дополнительный спрос на валюту создают долги, которые включены в курс гривны. Если бы не долги курс доллара мог бы быть на 20-30% ниже.
Был бензин по 1.50,был по 36. Как заправлялись так и будут. И вы будете. Кто-то откажется и пересядет на общественный транспорт. Но и он-то уже отнюдь не дешев. Кто захочет ехать,но ему дорого-ставит газ. Но покупать топливо будут за любую цену,а цена будет только расти,как росла всегда.
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LuckyG
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:20
LuckyG написав:
Но покупать топливо будут за любую цену,а цена будет только расти,как росла всегда.
Не всегда.
Я помню бензин по 1.5 доллара. И нам тогда всем было хорошо.
И последнее время топливо дешевеет.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:30
komant733 написав: tea написав: kharkov_val написав:
Киев в гору мы за ним
Гагарін - зніміть шолом і протріть окуляри.
Кицька продає по 28.07.
Хто куди вгору йде?
Спекулянт і барига (с)
А вы почем торгуете валютой?
Нет??Так не указывайте кому почем торговать....
Він не торгує валютою! Він в розмовному жанрі!
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:41
Как там МБ, замерз, под закрытие вверх?
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сірий
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