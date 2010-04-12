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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:42
сірий написав:
Как там МБ, замерз, под закрытие вверх?
27/29 на 12:10
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 10 січ, 2019 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне в игноре
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:45
somilitark написав: tea написав:
Я не сумніваюсь,що рано чи пізно в цьому році буде 27.50 і навіть нижче.
Тут питання - яку тактику обрано після невдалого вчорашнього аукціону.
Точно такую,как для депозитчиков,в своё время привыкли многие к 12% в валюте чистыми,а потом были кучи возмущений и....сейчас депозиты в скв растут,хотя ставки до 5% и плюс два налога в 18% и 1.5% от дохода...
Банкиры немножко много ухи съели,был бы чивокуня,такого бы даже в теории не было бы,а сейчас рынок,продавать по 28.15 не хотят,покупать ОВГЗ под 19% не имея даже намёков на курсовой риск в ближайший квартал, тоже не хотят,кто им доктор,если они не видят шару,которая валяется у них под ногами.
Пора уже посолидней сделать залив НБУ и всё само собой развернётся,ну а по ОВГЗ,надо собрать совещание и тоже провести беседу,а то все герои,когда им прислуживают красивые и уступчивые во всём секретарши,пора многих привести в чувства лично в кабинете, при суровых взглядах Якова Васильевича и Петра Алексеевича,а то в демократов заигрались))))
«Не маючи навіть натяків на курсові ризики в поточному кварталі...» І це пише людина, яка живе в країні, де кожні вибори проходили як стихійне лихо! Вова, натяк є ще й великий! І чим ближче до кінця березня тим більше човників будуть завантажуватись ВКВ на відчалювання від рідної гавані! Більшість тих, що сидять у високих кабінетах вже умовно прощаються з ними і роблять всі рухи, щоб потім не сказати - а чого ж я, дурний, не косив в ті свої крайні дні при владі цілодобово!
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Qwerty
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:50
Запорожье, лучшие курсы - доллар - 28.2, евро - 32.1-32.2 на прием.
При этом в половине обменок отказались принимать, готовы брать только мелкие суммы и только там, где курсы хуже.
Сдал небольшую сумму по 28.2 и 32.4 (!!!) чисто для того, чтобы погасить кредитку.
Надеюсь, что еще будет кратковременный рост повыше.
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Сержик
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:52
Qwerty написав:
Більшість тих, що сидять у високих кабінетах будуть завантажуватись ВКВ на відчалювання від рідної гавані!
Гонтарева как пример.
Василь-Рівне в игноре
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vitaliian
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:53
сірий написав: twin написав:Captain Obvious
Здаєте дешевше за міжбанк..
У человека нервы сдали,. А зря!
Время рассудит
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:56
Сержик написав:
При этом в половине обменок отказались принимать, готовы брать только мелкие суммы и только там, где курсы хуже.
поэтому когда растёт или на пике слиться с крупной суммой не так уж и просто.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:01
vitaliian
поэтому когда растёт или на пике слиться с крупной суммой не так уж и просто.
Я к этому пришел еще два года назад, в результате даже не пытаюсь слиться на пике - усредняюсь по мере роста курса, вдобавок заранее просматриваю варианты и обзваниваю несколько обменок, чтобы "прощупать" цифры и в крайнем случае идти сдавать в банк.
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Сержик
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:02
28.26/28.29 мб в 12:28
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