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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 146147148149>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 139
1. Від 15 до 20%
26%
36
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
76
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:42

Captain Obvious
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twin
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:42

  сірий написав:Как там МБ, замерз, под закрытие вверх?

27/29 на 12:10
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 січ, 2019 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:45

  somilitark написав:
  tea написав:Я не сумніваюсь,що рано чи пізно в цьому році буде 27.50 і навіть нижче.
Тут питання - яку тактику обрано після невдалого вчорашнього аукціону.

Точно такую,как для депозитчиков,в своё время привыкли многие к 12% в валюте чистыми,а потом были кучи возмущений и....сейчас депозиты в скв растут,хотя ставки до 5% и плюс два налога в 18% и 1.5% от дохода...
Банкиры немножко много ухи съели,был бы чивокуня,такого бы даже в теории не было бы,а сейчас рынок,продавать по 28.15 не хотят,покупать ОВГЗ под 19% не имея даже намёков на курсовой риск в ближайший квартал, тоже не хотят,кто им доктор,если они не видят шару,которая валяется у них под ногами.
Пора уже посолидней сделать залив НБУ и всё само собой развернётся,ну а по ОВГЗ,надо собрать совещание и тоже провести беседу,а то все герои,когда им прислуживают красивые и уступчивые во всём секретарши,пора многих привести в чувства лично в кабинете, при суровых взглядах Якова Васильевича и Петра Алексеевича,а то в демократов заигрались))))

«Не маючи навіть натяків на курсові ризики в поточному кварталі...» І це пише людина, яка живе в країні, де кожні вибори проходили як стихійне лихо! Вова, натяк є ще й великий! І чим ближче до кінця березня тим більше човників будуть завантажуватись ВКВ на відчалювання від рідної гавані! Більшість тих, що сидять у високих кабінетах вже умовно прощаються з ними і роблять всі рухи, щоб потім не сказати - а чого ж я, дурний, не косив в ті свої крайні дні при владі цілодобово!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:49

  twin написав:Captain Obvious
Здаєте дешевше за міжбанк.. :roll:

У человека нервы сдали,. А зря!
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:50

Re: Валютный рынок в контексте

Запорожье, лучшие курсы - доллар - 28.2, евро - 32.1-32.2 на прием.
При этом в половине обменок отказались принимать, готовы брать только мелкие суммы и только там, где курсы хуже.
Сдал небольшую сумму по 28.2 и 32.4 (!!!) чисто для того, чтобы погасить кредитку.
Надеюсь, что еще будет кратковременный рост повыше.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:52

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:Більшість тих, що сидять у високих кабінетах будуть завантажуватись ВКВ на відчалювання від рідної гавані!

Гонтарева как пример.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:53

  сірий написав:
  twin написав:Captain Obvious
Здаєте дешевше за міжбанк.. :roll:

У человека нервы сдали,. А зря!


Время рассудит 8)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:56

Re: Валютный рынок в контексте

  Сержик написав:При этом в половине обменок отказались принимать, готовы брать только мелкие суммы и только там, где курсы хуже.

поэтому когда растёт или на пике слиться с крупной суммой не так уж и просто.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:01

Re: Валютный рынок в контексте

vitaliian

поэтому когда растёт или на пике слиться с крупной суммой не так уж и просто.


Я к этому пришел еще два года назад, в результате даже не пытаюсь слиться на пике - усредняюсь по мере роста курса, вдобавок заранее просматриваю варианты и обзваниваю несколько обменок, чтобы "прощупать" цифры и в крайнем случае идти сдавать в банк.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:02

28.26/28.29 мб в 12:28
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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