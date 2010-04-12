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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 146147148149

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 139
1. Від 15 до 20%
26%
36
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
76
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:03

  Captain Obvious написав:Еще 2000 по 28.18
Как-то стали немного снижаться, опт брать уже не хочет/может, жалуются на минимум бумаги
ливанул все таки по 28.25
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:04

  Proofy написав:
  Captain Obvious написав:Еще 2000 по 28.18
Как-то стали немного снижаться, опт брать уже не хочет/может, жалуются на минимум бумаги
ливанул все таки по 28.25


Киев?
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:04

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Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:04

7км немного вниз 28,15-28,25
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:10

Re: Валютный рынок в контексте

Пока все по классике, два шага вверх - один шаг вниз. Думаю, вечером и завтра еще будем расти. В понедельник в любом случае жду откат, вопрос только в том, окончательный или перед последними двумя шагами наверх.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:10

  prodigy написав:7км немного вниз 28,15-28,25

Николаев 28,10/28,30
Благодарю за сообщение про Юнекс здесь с утра, удалось сдать по 28,21. Как заметили в банке, "аттракцион невиданной щедрости продержался ровно 40 минут, наверное кому-то очень надо было сдать..."
fler
 
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