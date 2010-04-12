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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 13:03
Captain Obvious написав:
Еще 2000 по 28.18
Как-то стали немного снижаться, опт брать уже не хочет/может, жалуются на минимум бумаги
ливанул все таки по 28.25
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Proofy
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:04
Proofy написав: Captain Obvious написав:
Еще 2000 по 28.18
Как-то стали немного снижаться, опт брать уже не хочет/может, жалуются на минимум бумаги
ливанул все таки по 28.25
Киев?
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:04
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:04
7км немного вниз 28,15-28,25
не спілкуюсь з порохоботами
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prodigy
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:10
Пока все по классике, два шага вверх - один шаг вниз. Думаю, вечером и завтра еще будем расти. В понедельник в любом случае жду откат, вопрос только в том, окончательный или перед последними двумя шагами наверх.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:10
prodigy написав:
7км немного вниз 28,15-28,25
Николаев 28,10/28,30
Благодарю за сообщение про Юнекс здесь с утра, удалось сдать по 28,21. Как заметили в банке, "аттракцион невиданной щедрости продержался ровно 40 минут, наверное кому-то очень надо было сдать..."
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fler
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